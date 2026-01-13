Banco Mundial prevé que economía mexicana crezca 1.3% en 2026

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México crecerá 1.3 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027, tras la recuperación por la incertidumbre que dejó el cambio de las políticas comerciales estadounidenses el año pasado, y una vez que las empresas se adapten a estas modificaciones; no obstante, si la revisión del T-MEC trae más restricciones comerciales, el país sería muy vulnerable, estimó el Banco Mundial en sus Perspectivas económicas 2026.

“Se prevé asimismo que la economía de México se expanda un 1.3 por ciento en 2026 y un 1.8 por ciento en 2027, una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial”, indicó el Banco Mundial.

El Banco Mundial destacó que si Estados Unidos impusiera nuevos aranceles o la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se tradujera en más restricciones al comercio, “la actividad regional se vería afectada”, por los estrechos vínculos que se tienen, pero en especial, el país sería más vulnerable.

“Un crecimiento mundial más débil de lo esperado también podría conducir a una fuerte caída de los precios de los productos básicos. La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaría a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos. Asimismo, el endurecimiento de las políticas migratorias podría limitar el ingreso de remesas en el Caribe, América Central y otros sitios, lo que afectaría el crecimiento del consumo y los saldos en cuenta corriente”, añadió el Banco Mundial.

