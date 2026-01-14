Celebran participación de México en Fitur con billete

MÉXICO SERÁ EL PAÍS invitado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, la cual se llevará a cabo en España la siguiente semana, por lo cual, la Lotería Nacional (Lotenal) y la Secretaría de Turismo (Sectur) develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco 1,732 que contempla un premio mayor de 7 millones de pesos y una bolsa total repartible de 24 millones de pesos y cuyo sorteo se realizará el domingo 25 de enero.

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, refirió que Fitur es la primera feria en la que participará el país este año y será un evento donde se buscará “dar a conocer la riqueza turística que tiene este gran país”, y el que se haya develado este billete es importante.

“Este billete en la historia de la Secretaría de Turismo nunca había sido posible, así que gracias Olivia, porque pones en alto a 32 estados. Este mosaico de colores representa la riqueza cultural, gastronómica, artesanal que tiene nuestro país y hoy ese formato lo llevamos a Fitur… Así que este billete es en el justo momento donde marca la historia del turismo de nuestro país, porque el 2026 será el año histórico del turismo”, añadió.

Por su parte, Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, indicó que el billete que se emitió tiene un significado especial, porque la designación de México como país invitado es un hito histórico.

“Lo que hoy develamos no es sólo un billete de lotería, es una imagen de México que viaja, que habla, que emociona y que invita. Una imagen que dice con claridad y orgullo quiénes somos y hacia dónde vamos”, agregó.