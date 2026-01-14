Destacan peso estratégico de México en el acuerdo

EL CONGRESO DE LA UNIÓN en México se mostró optimista ante los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el desinterés que tiene por el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por un lado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, minimizó las declaraciones de Trump, al destacar el peso estratégico que tiene México en la relación comercial trilateral.

Castillo Juárez aseguró que el diálogo entre las naciones continúa su curso. “En realidad, hay una serie de reuniones que se han llevado a cabo para tratar este asunto de carácter comercial, y México es muy importante para la relación con Estados Unidos y Canadá”, declaró.

La senadora se enfocó en subrayar la relevancia que tiene el comercio mexicano para la economía norteamericana, lo que en su opinión garantiza la continuidad de las negociaciones trilaterales.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se dijo optimista respecto a la permanencia del acuerdo, ya que aseguró, conviene a los tres países, debido a que sus economías están altamente integradas.

Los tres socios comerciales, dijo, se han beneficiado de la firma primero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y después del T-MEC.

“Yo estoy optimista, porque nos conduce una mujer con carácter, con inteligencia, con firmeza, una mujer que no varía su discurso. Una mujer valiente que sabe que lo más conveniente es la prudencia, la sensatez y no la estridencia y la imprudencia”, puntualizó.

Expuso que en la Junta de Coordinación Política existe una solicitud formal de integrar una comisión plural para darle seguimiento al T-MEC. “Aunque de manera natural caería en el Senado, dado que es el órgano que ratifica o no el tratado, nosotros podríamos ser parte interlocutora de un buen acompañamiento con ellos como comisión legislativa”.

Al preguntarle si México sigue siendo primordial para EU, respondió que sí, “yo creo que México es un país indispensable, necesario y que valora mucho EU en su vecindad, en su compartimiento de recursos, en su comercio, en su historia.