Wall Street cierra con retrocesos

La entrada a uno de los edificios del centro financiero de New York, Estados Unidos, en una foto de archivo.

Wall Street cerró en baja ayer, debido a una caída de las acciones financieras, ya que los comentarios de los ejecutivos de JP Morgan se sumaron a las preocupaciones sobre la reciente propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de limitar las tasas de las tarjetas de crédito.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 13.97 puntos, o un 0.20 por ciento, a 6 mil 963.30 unidades; mientras que el Nasdaq Composite cedió 22.70 puntos, o un 0.1 por ciento, a 23 mil 711.20 puntos. El Dow Jones cayó 394.97 puntos, o un 0.81 por ciento, a 49,195.23 unidades.

El mayor prestamista estadounidense, JP Morgan batió las estimaciones de ganancias trimestrales en el arranque extraoficial de la temporada de resultados. Sin embargo, sus acciones cayeron después de que dijo que la propuesta de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito perjudicará a los consumidores y a la economía estadounidense.

Los inversores también digirieron un informe dado a conocer más temprano en la jornada que mostró que la lectura de la inflación de diciembre se ajustó a lo esperado, dejando intactas las expectativas del mercado de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.