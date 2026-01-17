Canadá afianza acuerdos comerciales con China

Desestimando y alejándose de la postura del gobierno de Estados Unidos, Canadá reducirá 100 por ciento su arancel sobre automóviles chinos, ofreciendo bajar aún más los gravámenes sobre sus productos agrícolas, de acuerdo con declaraciones hechas este viernes por Mark Carney, primer ministro canadiense.

Luego de dos días de reuniones con líderes chinos, el primer ministro refirió que, en adhesión al acuerdo anterior, las exportaciones de autos eléctricos de China a Canadá comenzarán con un límite anual de 49 mil unidades, aunque esta cifra está prevista que incremente en los próximos cinco años, hasta alcanzar los 70 mil vehículos, bajo un arancel del 6.1 por ciento.

En contraparte, China acordó disminuir el arancel final sobre las semillas de canola, que actualmente ronda el 84 por ciento, hasta alcanzar un 15 por ciento; resalta que este insumo es esencial para la economía canadiense.

Mark Carney subrayó los avances en las negociaciones recientes con el país asiático, ya que junto con el presidente Xi Jinping, concretaron un compromiso de comunicación y acuerdos, dejando atrás las hostilidades que ambos países mantuvieron durante años, “nuestra relación ha progresado en los últimos meses con China. Es más predecible y se ven resultados de eso”, indicó.