Pide Presidenta no especular sobre T-MEC

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a no especular sobre la próxima revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que analistas consideraron que tras presiones políticas de Donald Trump se podría dar pie a un acuerdo bilateral y que Canadá saldría del acuerdo comercial.

“Vamos a esperar, nunca ayuda estar especulando. Con el gobierno de Estados Unidos tenemos conversaciones, tenemos pláticas. Aún no inicia formalmente la revisión; tiene que iniciar ya muy pronto, y se tiene hasta junio de este año”, indicó la mandataria.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, si Canadá sale del tratado comercial, se verá con el paso del tiempo, e incluso mencionó que el primer ministro Mark Carney estableció una relación comercial con China; aunque enfatizó que México lo que busca es que la revisión salga bien para que haya más certeza para las inversiones que llegan al país.

“Queremos que se cierre bien, por la certeza de las inversiones para nuestro país. Que siguen las inversiones, siguen de manera muy importante, pero en el momento que se formalice la revisión, evidentemente va a haber mucho mayor certeza. Y nosotros somos muy positivos en el sentido de que va a haber un buen acuerdo”, ahondó la Jefa del Ejecutivo.

Por su parte, la American Chamber de México (AmCham) indicó que hasta ahora no se prevé una “renegociación” que tenga en cuenta la expiración del T-MEC, sino que será una revisión para “evaluar y ajustar” el tratado comercial, y que no se contempla que se lleven a cabo acuerdos bilaterales.

“Si en esta revisión no se alcanza un acuerdo este año, el proceso simplemente se recorre al siguiente. Y aun si eso ocurriera, el Tratado tiene un horizonte largo: hay varios años por delante para seguir revisándolo sin que deje de estar vigente. No hay ningún indicio de que en el corto plazo el T-MEC vaya a romperse o a convertirse en acuerdos bilaterales aislados”, añadió la cámara de comercio estadounidense de México.