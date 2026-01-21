Se reporta incendio en hotel cercano a la zona

Evacuan Centro de Conferencias del Foro Económico Mundial en Davos | VIDEO

El Centro de Conferencias del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, fue evacuado, reportan desde Europa

Imagen de este miércoles en Suiza.
Imagen de este miércoles en Suiza. Foto: @MarioNawfal.
La Razón Online

El Centro de Conferencias del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, fue evacuado, debido a un incendio en un hotel cercano a la zona, se reportó desde Europa

Los primeros reportes señalan que las llamas se desataron en el Turmhotel Victoria, y según un portavoz del Cuerpo de bomberos ya se han extinguido

Los primeros informes señalan qie tras la contingencia nadie resultó herido.

El sitio web suizo Blick informó que el incidente afectó a un pequeño chalet de madera adyacente al edificio.

Seis camiones de bomberos llegaron al lugar y toda la zona fue acordonada y evacuada.

Medio de comunicación que estaban transmitiendo en directo desde Davos se vieron obligada a interrumpir su emisión.

“Estamos fuera del Palacio de Congresos. Nos han obligado a evacuar a todos”, declaró la periodista a La7 por teléfono. “Dejamos todas nuestras cosas dentro porque parece que hay un incendio en un hotel cercano. Hay helicópteros sobrevolando, está lleno de bomberos, así que hay una emergencia de evacuación”, de acuerdo a lo informado.

