México es el eslabón más débil dentro del T-MEC, afirma IMEF

México es el eslabón más débil dentro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a diferencia de Canadá, México no tiene opciones como el hecho de pactar un acuerdo como lo hizo con China, sostuvo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Verónica Ortiz Ortega, analista política e integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, sostuvo que sin duda, la mejor alternativa para México es un tratado trilateral, con la finalidad de que éste sea más productivo.

“México es el eslabón más débil en esta alianza… Pienso que, por ejemplo, el primer ministro canadiense estuvo en China y pactó justamente acuerdos con ese país. México no tiene esas opciones, dependemos clarísimanente de este acuerdo de libre comercio y de la relación que tenemos con Estados Unidos”, destacó.

7 Billones de dólares fue el intercambio de los países T-MEC

Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, explicó que llegar a acuerdos bilaterales, como lo ha propuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre es una posibilidad y recordó que hace unos días Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, señaló que existe una posibilidad de que el T-MEC se vuelva un acuerdo bilateral.

EL DATO: EL SECRETARIO de Economía, Marcelo Ebrard, ha insistido en que aunque se trabaja para que el T-MEC siga entre los tres países, hay temas que se manejan bilateralmente.

“Constantemente hemos mencionado en nuestras conferencias de prensa que lo que más le conviene a México y le conviene a Canadá es tener un tratado tripartita. Por como está la situación política con el presidente de Estados Unidos sí se abre la posibilidad de que acabe negociando tratados bilaterales. Eso había sido su intención eh durante su primer mandato y no lo había logrado, pero definitivamente sí existe una posibilidad”, aseguró.

En este sentido refirió que si esto sucede, no sería muy bueno para México, ni para Canadá, ya que la economía de Estados Unidos es 15 veces más grande que la de México, no se puede adoptar una posición de desventaja con posibilidades de hacer constantes revisiones que lo único que harán es afectar el flujo de inversión de largo plazo para México.

“Seguimos insistiendo en que la mejor alternativa para México es un tratado trilateral que evite estas revisiones constantes y que tengamos más fuerza los dos socios pequeños con Estados Unidos para poder llevar a cabo las negociaciones”, dijo en conferencia.

Por otra parte, el IMEF sostuvo que en la encuesta de diciembre los resultados arrojaron una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 de solamente 0.35 por ciento. En tanto, para crecimiento de económico de este año, la encuesta se mantiene estable en 1.3 por ciento y se estima en 1.8 por ciento para 2027, señaló Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta Nacional del IMEF.

Por último, el organismo comentó que debido a las condiciones actuales, prevé que el Banco de México no logre cumplir su objetivo inflacionario de 3.0 por ciento +/- un punto porcentual, fijado para el verano de este año.

Si sucede de esa manera, explicó que se le restará credibilidad al banco central, la cual se construyó con mucho esfuerzo y pudo mantenerse durante un par de décadas.