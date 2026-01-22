T-MEC continúa, pero con cambios, dice Sheinbaum

Aún cuando México mantiene acuerdos y acercamientos comerciales con otros países, incluido China, la integración que tiene con Estados Unidos es difícil de romper, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien además se reiteró confiada en que el Tratado comercial de ambas naciones con Canadá (T-MEC), se mantendrá, aunque con cambios.

La mandataria subrayó que esta interacción comercial con el país vecino del norte ha continuado, aún con la imposición de aranceles que decretó el presidente norteamericano, Donald Trump.

“Hay conversaciones con todos. Ahora, la integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper. Son cadenas productivas que existen ya desde hace muchos años, incluso frente a la posibilidad de poner tarifas, etcétera, como ocurrió, de todas maneras el comercio se sigue dando”, dijo.

El Tip: México cuenta con 14 Tratados de Libre Comercio, que cubren más de 50 países en América, Europa, Asia y Oceanía.

En ese contexto, reiteró su visión acerca de que el T-MEC se mantendrá porque también resulta conveniente a Estados Unidos, aunque dejó ver que sí podría haber cambios en sus términos.

“Por eso nosotros creemos, además, porque es para conveniencia de Estados Unidos, pues que el tratado se va a conservar o por ahí algunos cambios, pero finalmente en la revisión se va a conservar porque es de beneficio mutuo. Pero evidentemente tenemos y buscamos relación con otras regiones”, dijo.

En este sentido, recordó los acuerdos que se han firmado con otras naciones o los que aún se trabajan, como es el caso de Brasil, y añadió que con otros países como Francia, Singapur, Corea del Sur y China, mantiene conversaciones.

“Vino, en su momento, el presidente Lula; y después, vinieron un equipo, el vicepresidente y un grupo de empresarios de Brasil. Y tenemos Acuerdos de Entendimiento con ellos para fortalecer las alianzas. Vino el primer ministro de Singapur, y también hay inversiones, por parte de Singapur. Tenemos conversaciones con Corea del Sur. Vino Francia… Lo mismo con China; aun cuando nosotros decidimos poner aranceles, hay conversaciones con China, porque tenemos un comercio muy amplio con China, y no deseamos cerrarlo, sino sencillamente que sea un comercio justo”, dijo la mandataria.

Respecto al acuerdo con la Unión Europea, la Presidenta de México mencionó que la ratificación y modernización del Tratado Comercial se logrará hacia mediados de este año, incluso cuando ya se negoció entre México y Europa, los Congresos de ambos países deben aprobarlo.