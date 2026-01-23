Forman alianza

Impulsan avance de Pymes

Lanzan convocatoria, en una primera etapa, para que las empresas del sector retail se registren

Por:
Cuahutli R. Badillo

HEY BANCO,, Ralktech y Linux Professional Institute (LPI) forjaron una alianza con el objetivo de fortalecer a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) en su transformación digital a través de financiamiento y capacitación del talento humano.

Las tres entidades lanzaron una convocatoria, en una primera etapa, para que las empresas del sector retail se registren; Ralktech hará una evaluación financiera y un diagnóstico de madurez digital para brindar una solución; Hey Banco financiará los proyectos desde los 100 mil pesos hasta los 15 millones de pesos, dependiendo de las necesidades de las Pymes, y LPI brindará la certificación profesional en software de código abierto.

“Dentro de esta alianza hay una ruta de aceleración para las Pymes, vamos a irnos desde una evaluación crediticia hasta una implementación sostenible para poder adecuar un proyecto a medida dentro de la pequeña y mediana empresa, apostando por el Open Source y creando alianzas”, indicó Wilder Vladimir Trochez Muñoz, director general de Ralktech.

