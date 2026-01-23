“Trabajamos para evitar la disolución del T-MEC”

Tras el discurso con el que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuestionó y confrontó el cambio al orden mundial en el contexto de las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que del lado de México se continuará trabajando para evitar que el Tratado Comercial entre los tres países (T-MEC) se rompa.

La mandataria mexicana consideró que el mensaje del canadiense durante el Foro Económico de Davos no representa un choque con el estadounidense, sino que se trata de visiones distintas entre sí respecto a los acontecimientos en el mundo.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces, vamos a trabajar”, dijo durante su conferencia de prensa.

Mencionó que por ahora no ha entablado conversación con Carney, aunque ambos lo han buscado, así como con el republicano Donald Trump, para continuar con las negociaciones pendientes en materia comercial, en el marco de la revisión del T-MEC.

“No he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y, por supuesto, con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, declaró.

En este contexto, adelantó que la próxima semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para continuar con los trabajos de la revisión al tratado trilateral.

Mientras tanto, en la misma ciudad se encuentra un equipo coordinado por el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, en el cual también participa la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Consultada sobre los trabajos que se realizan en Estados Unidos ante la política antimigratoria emprendida por Donald Trump, reiteró su rechazo a las medidas y tratos que se han observado en los operativos, pues además recalcó que las y los connacionales que residen del otro lado de la frontera abonan a la economía estadounidense.

“Contribuyen de manera honesta, al desarrollo de su país y al desarrollo de México. No solamente con las remesas que envían por la solidaridad que tienen con sus familias que nunca se olvida, que es algo especial de las y los mexicanos, sino que los mexicanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Si Estados Unidos es lo que es, también tiene que ver con el trabajo que hacen los mexicanos desde hace muchísimos años”, dijo.