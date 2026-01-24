Cae actividad económica 0.2% en noviembre

Dos personas trabajando en una fábrica de sidras, en Puebla, en diciembre.

La actividad económica cayó 0.2 por ciento en noviembre de 2025 respecto al mes previo, y tuvo un incremento de 1.1 por ciento en su comparativa anual, de acuerdo con información el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del Inegi, en comparativa dentro del periodo que abarca noviembre de 2023 al mismo mes pero de 2025, febrero y octubre del año anterior fueron los meses con porcentajes de mayor crecimiento a tasa mensual para el IGAE, con 0.9 y 1.0 por ciento, en ese orden; mientras que julio y septiembre muestran el mayor porcentaje negativo, con 0.3 y 0.4 por ciento, respectivamente.

1.5% crecieron las actividades terciarias en su variación anual

En el periodo de referencia, el IGAE consiguió su alza más significativa en julio de 2024, al mostrar incremento de 1.2 por ciento, mientras que abril de 2024 fue el mes con descenso más pronunciado, con caída de 1.4 por ciento.

Resalta que abril, mayo y junio del año pasado fue el único lapso en que el IGAE logró hilar tres meses consecutivos sin disminuir su indicador, en el periodo de referencia, ya que sus porcentajes se colocaron en 0.1, 0.3 y 0.0, en ese orden.

Por componentes, las actividades primarias muestran un descenso a tasa mensual de 7.0 por ciento, y las terciarias, 0.4; por su parte, las actividades secundarias incrementaron 0.6 por ciento.

En cuanto a la caída de las actividades terciarias, en su desglose de apartados internos, es apreciable que el comercio al por mayor tiene un porcentaje negativo de 2.2 por ciento a tasa mensual en noviembre, y servicios profesionales, científicos y técnicos también tuvo caída a razón de 1.8 por ciento.

En su variación anual, las actividades primarias tuvieron alza de 2.9 por ciento, mientras que para las secundarias es apreciable un descenso de 0.1 por ciento.