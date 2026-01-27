Este es el precio del dólar HOY martes 27 de enero de 2026

Este es el precio del dólar hoy, 27 de enero.

El peso mexicano continúa en su camino de ganar terreno frente al dólar, principalmente motivado por una depreciación de la moneda verde, de forma que la nuestra se acerca más a las 17.00 unidades por divisa estadounidense.

De esta forma, este martes 27 de enero la moneda nacional se cotiza en 17.2901 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el lunes 26 de enero en 17.3510 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.2830 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.4545 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este martes 27 de enero:

Afirme : 16.70 a la compra – 18.10 a la venta

Banco Azteca : 17.25 a la compra – 17.54 a la venta

Banco de México , FIX del lunes: 17.283

Bank of America : 16.4204 a la compra – 18.3486 a la venta

Banorte : 16.10 a la compra – 17.70 a la venta

BBVA Bancomer : 16.51 a la compra – 17.64 a la venta

Grupo Financiero Multiva : 17.40 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 16.7963 a la compra – 17.7999 a la venta

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este martes 27 de enero cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 17.30 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

