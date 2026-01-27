ImpulsAA México: alianza público-privada para modernizar el comercio exterior

El Gobierno federal y el sector aduanal activaron una nueva fase de coordinación para fortalecer el comercio exterior del país con la incorporación de los primeros aliados estratégicos de “ImpulsAA México”, una iniciativa encabezada por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) en conjunto con la Secretaría de Economía.

El anuncio se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Economía, bajo la conducción del secretario Marcelo Ebrard Casaubón, en un acto simbólico frente a las banderas de México, Estados Unidos y Canadá. Ahí se formalizó la suma de organismos empresariales, académicos y organizaciones nacionales a un proyecto orientado a elevar la competitividad logística y aduanal de México, en un contexto de revisión de cadenas de suministro y del T-MEC.

“ImpulsAA México” busca articular esfuerzos en materia de alianzas, tecnología y buenas prácticas internacionales para construir un comercio exterior más eficiente y moderno. Para CAAAREM, el objetivo es reforzar el papel de los agentes aduanales como auxiliares del Estado y como actores clave en la protección y facilitación del intercambio comercial.

Durante el evento, el presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, subrayó que el futuro del comercio exterior se construye de manera conjunta y que el proyecto se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la corresponsabilidad entre gobierno, iniciativa privada y sociedad en el fortalecimiento de la República.

Desde la Secretaría de Economía, el Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, José Ignacio Aguado, destacó que el trabajo actual se realiza de forma coordinada y que programas como Hecho en México, junto con los procesos de revisión del T-MEC, reflejan la importancia de sumar capacidades para generar beneficios económicos tangibles.

Entre los organismos que formalizaron su adhesión a “ImpulsAA México” se encuentran CONCANACO, COMCE, AMANAC, AMA, CANACINTRA, AMDA, AMACARGA, ALACAT, la Universidad Anáhuac, IATA, VALIDACARGA, CONALOG, ANMEC, AMTI, AML y ANIERM, consolidando una red de aliados que busca incidir en la modernización logística y comercial del país.

El encuentro reunió a autoridades de la Secretaría de Economía, agentes aduanales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional de CAAAREM, y marcó el arranque operativo de una agenda que apuesta por la cooperación público-privada como eje del desarrollo económico.

