Registran zonas del norte mayor competitividad

La región Noroeste y Noreste de México presenta los niveles más altos de competitividad a escala nacional y, aunque ambas regiones muestran las tasas más elevadas en percepción de seguridad, también son las zonas que más alta tasa de homicidios presentan, de acuerdo con datos del Índice de Competitividad Regional 2026 (ICR), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El organismo señaló que las regiones Noroeste y Noreste son las mejor posicionadas en cuanto a competitividad en el país, lo que coloca a la zona como ideal para la instalación, operación y expansión de empresas, además tienen las tasas más elevadas de percepción de seguridad, con 31.9 y 32 por ciento, respectivamente, y ostentan el mayor gasto empresarial en seguridad, con 63 mil 467.75 y 61 mil 903.75 pesos, en ese orden; sin embargo, la zona Noroeste del ICR también muestra que esta región cuenta con la tasa más alta de homicidios, al contabilizar 33.74 por cada 100 mil habitantes.

Para la zona Noreste, que conjunta a los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, el ICR resaltó como factor principal para la atracción de inversión su capacidad en la diversificación económica, y para la atracción de talento, la calidad de vivienda; en contraparte, la región mostró un menor desempeño en atracción económica y de talento en su conectividad derivada de la red carretera, así como su baja cobertura escolar.

TE RECOMENDAMOS: Banco asegura mayor credibilidad IEPS determina ajustes en la tasa del Banxico

En cuanto a la región Noroeste, que abarca los estados de BC, BCS, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, su capacidad de atracción de inversión fue calificada como “media alta” y de atracción de talento como “alta”, pero tiene menor desempeño en cuanto a patentes y la producción de nuevas viviendas.

El Bajío (Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, Aguascalientes), mostró desempeño “medio alto” en atracción de inversión y talento, así como en la retención de talento; y “media baja” sobre la retención de inversión, debido a su incidencia en asaltos a carreteras y cuento a la inversión en infraestructura hídrica.

La directora del Imco, Valeria Moy, comentó en conferencia que la disposición de los estados en regiones para elaborar el ICR deriva tras percatar que “no es únicamente el estado lo que importa, porque cuando vemos el comportamiento de los estados del país, vemos un componente regional, o sea, hay algo que incide en la competitividad del país, que va más allá del Estado. Entonces decidimos experimentar y hacer este índice”, dijo.