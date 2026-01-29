AICM habilita estacionamiento alterno y transporte gratuito por remodelación de cajones

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció una nueva opción de estacionamiento alterno para sus usuarios, como parte de los trabajos de mantenimiento, remodelación y construcción que actualmente se realizan en sus instalaciones.

El Grupo Aeroportuario Marina, a partir de las 5:00 horas de este jueves 29 de enero y hasta nuevo aviso, el AICM ofrecerá un servicio de transporte gratuito las 24 horas para los pasajeros que opten por no utilizar los estacionamientos del aeropuerto, los cuales se encuentran operando al límite de su capacidad debido a las obras en curso.

Como parte de esta estrategia, los usuarios podrán estacionar sus vehículos en el área ubicada en la puerta seis del Estadio GNP, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde las unidades permanecerán resguardadas.

#ArptoBJinforma #AICMinforma

Nuestros estacionamientos tienen cupo limitado, por obras de remodelación.

Recuerda llegar con anticipación al aeropuerto.

Habilitamos un estacionamiento temporal en el estadio GNP, y de ahí te traemos en camiones del aeropuerto.

Más información: pic.twitter.com/RNmoqzt3ag — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 29, 2026

Desde ese punto, el aeropuerto dispondrá de vehículos de traslado sin costo hacia las terminales aéreas, con el fin de evitar demoras y facilitar la llegada oportuna de los pasajeros a sus vuelos programados.

La zona de llegada y salida del transporte será la bahía de autobuses de la Terminal 2. Asimismo, los usuarios podrán trasladarse entre la Terminal 1 y la Terminal 2 de manera gratuita mediante el Aerotrén o las unidades internas de conexión, sin necesidad de contar con pase de abordar.

Informaron que las unidades destinadas a este servicio estarán debidamente identificadas con imagen institucional y atenderán la demanda de manera continua durante las 24 horas del día, mientras concluyen los trabajos de remodelación. En cuanto a los costos del estacionamiento en el Estadio GNP, estos serán de 40 pesos por hora, con un máximo de 350 pesos por día.

Paralelamente, el AICM dio a conocer que ya iniciaron formalmente los trabajos de remodelación en los estacionamientos del aeropuerto, los cuales contemplan la renovación de mil 552 cajones para automóviles.

En la Terminal 1, las obras se desarrollan en áreas de los niveles 4, 5 y 6 del estacionamiento nacional, mientras que en la Terminal 2 los trabajos se concentran en el nivel 4.

Ante estas labores, la administración aeroportuaria recomendó a los pasajeros anticipar su llegada a las terminales, utilizar transporte público y considerar vías alternas. También recordó que el Aerotrén opera en un horario de 5:00 a 23:00 horas para el traslado entre terminales.

Finalmente, el AICM reiteró la recomendación de llegar con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales. Para dudas o comentarios, se pusieron a disposición los números de atención vía WhatsApp 55 2859 4544 y 55 1245 7797.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL