Concanaco logra atraer inversiones por mil 500 mdd

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, compartió que, como resultado de la participación de México en la Feria del Turismo (Fitur) en Madrid, se logró atraer inversiones por más de mil 500 millones de dólares para el país, las cuales aún están a la espera de ser ajustadas y reguladas.

En conferencia, el presidente del organismo comentó que tras las mesas de negocios derivadas de la Fitur, que ocurrió entre el 21 y 25 enero en IFEMA Madrid, fue posible proyectar una inversión por mil 500 millones de dólares; es decir, alrededor de 27 mil millones de pesos, para el periodo 2026-2030, enfocada principalmente en movilidad y sectores estratégicos vinculados con el turismo, los servicio y el desarrollo económico.

56 integrantes de la Concanaco participaron en la Fitur 2026

Sin embargo, comentó que aún son necesarios ajustes y trámites para poder concretar esta inyección de capital, “para que suceda se tienen que ajustar algunas situaciones en términos de regulación, de su regulación de trámites en nuestro país”, y añadió que la entidad proveniente de esta inversión prefiere mantener el anonimato, “son inversiones que no quieren anuncio, quieren que pase”.

El presidente de la Concanaco compartió algunos resultados tras la participación de representantes de la confederación en la Fitur, entre los que se encuentran la firma de cuatro convenios de promoción para fortalecer oportunidades de negocio, incorporación a la alianza “Viaja seguro rumbo al Mundial 2026”, además de la presentación del cortometraje “El Buen Morir”, prospectada a proyectarse en 17 festivales internacionales de cine.

Agregó que la intervención de la Concanaco Servytur tuvo un enfoque clave en la Fitur 2026, que fueron las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), puesto que son “las empresas familiares, que esas son el corazón de nuestra economía, son el motor económico real del país”.

Esta participación de la Feria del Turismo contó con 56 integrantes de la Concanaco, así como una comitiva de 16 entidades federativas y 13 presidentes y presidentas de cámaras de comercio.