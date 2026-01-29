Construyen plan integral para sector automotriz

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con directores ejecutivos del sector automotriz en Palacio Nacional, en donde crearon una comisión intersecretarial que avanzará en un plan en beneficio de la industria nacional, la cual aporta 4.5 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de México.

“En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4.5 por ciento al Producto Interno Bruto. Con una comisión intersecretarial, avanzamos hacia un plan integral”, indicó la mandataria en una publicación de la red social X.

A su vez, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), mencionó en una entrevista telefónica que la Presidenta mexicana se encuentra al pendiente de las industrias que han sido afectadas por la política arancelaria que ha impulsado Estados Unidos desde hace un año, y la reunión versó sobre “de qué manera podemos apoyar a la industria en momentos de transición y de incertidumbre”.

800 mil empleos genera la industria automotriz en el país

Además, a través de una publicación de X añadió que acompañar a Sheinbaum Pardo “motiva y compromete” para apoyar a una industrial que genera alrededor de 800 mil puestos de trabajo en todo el territorio nacional.

Por su parte, Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) agradeció el diálogo y el compromiso adquirido de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su gabinete con el sector al que representa.

“En representación de la AMIA México, le agradezco a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a su gabinete este espacio de diálogo y su compromiso con la industria automotriz”, agregó en una publicación de X.

El representante sectorial sostuvo que la colaboración del sector privado con el Gobierno federal es necesaria para el fortalecimiento de la competitividad de la industria automotriz, en especial, ante los retos globales de la actualidad y calificó a ésta como el “motor de México”.

Asimismo, el presidente ejecutivo de la AMIA indicó en el podcast de Grupo Financiero Banorte, que a pesar de la incertidumbre comercial y geopolítica que permea, la industria mexicana fue resiliente en 2025, ya que, la producción de automóviles cerró el año con una caída de sólo 0.9 por ciento; mientras que las exportaciones sufrieron una contracción de 2.7 por ciento, pero el mercado interno mostró un crecimiento de 1.4 por ciento.

Gobierno entrega 64 viviendas en Yucatán

› Por Yulia Bonilla

El Gobierno Federal entregó este miércoles las primeras 64 viviendas de las 70 mil que se tienen planificadas para el sexenio en curso en Yucatán.

En la conferencia presidencial, mediante un enlace remoto emitido desde la entidad, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, recordó que la meta inicial de la entrega de viviendas era de 19 mil 500 hogares para esta entidad, pero ahora se tiene proyectada la construcción de 70 mil inmuebles, de las cuales 10 mil serán asignadas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), mientras que 60 mil serán otorgadas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

6 mil escrituras entregará Infonavit en Yucatán

Vega Rangel especificó que los trabajos ya se encuentran al 53.3 por ciento de avance, puesto que 37 mil 307 viviendas ya están aprobadas con contratos. El monto de la inversión correspondiente asciende a 42 mil millones de pesos y se espera que genere 210 mil empleos directos y 315 mil indirectos. Aunado a ello, comentó que se apoyará a la población con seis mil escrituras y 136 mil 436 mejoramientos en las condiciones de crédito.

Al respecto, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso que en el desarrollo San Marcos se construyen dos mil 608 viviendas y, a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027, se entregarán 134 inmuebles al mes.

Agregó que en Yucatán se tienen contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid; en donde iniciaron la construcción de 13 mil viviendas, lo que representa 40 por ciento de lo contratado. El resto de los trabajos comenzarán en los próximos meses antes de que concluya el primer semestre del año.

Romero Oropeza también explicó que están en revisión 15 proyectos más para 20 mil 500 viviendas, con ello se habrá iniciado este año la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del instituto en la entidad. Agregó que como parte de los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil: cinco mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.

En la transmisión, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó que Vivienda para el Bienestar es un acto de justicia social, ya que se entregan espacios dignos y se liberan escrituras, que otorgan tranquilidad a todas las familias que, durante mucho tiempo, no tuvieron acceso a una casa.

Recordó que este proyecto está pensado para trabajadores que ganan de 1 a 2 salarios mínimos o que, a pesar de contar con un crédito autorizado, no encuentran una vivienda que les alcance con el monto al que tienen acceso.

“Esta desigualdad hoy empieza a corregirse en Yucatán. Estamos trabajando, a través del gobierno del Renacimiento Maya, en coordinación con su Gobierno (de la Presidenta), para reducir las brechas de desigualdad; para que el desarrollo no sea un privilegio, sino un derecho, y para que el empleo siga creciendo, como hasta ahora; consolidándonos como uno de los estados con menor desempleo del país”, enfatizó el mandatario estatal.

También destacó que el programa apoya a familias jóvenes, llega a municipios del interior del estado y a las comunidades de la costa, donde una vivienda digna significa estabilidad, bienestar, seguridad y un patrimonio para las familias del estado.

