First Brands inicia liquidación parcial de operaciones tras declararse en quiebra

First Brands anunció el inicio de la liquidación de algunas de sus operaciones en América del Norte, incluyendo las marcas Brake Parts, Cardone y Autolite, como parte de su reestructuración tras declararse en quiebra.

First Brands, compañía de autopartes, informó que mantiene el funcionamiento de sus otras unidades en Norteamérica y fuera de la región mientras explora opciones de venta y nuevos propietarios para los activos en liquidación.

El proveedor de autopartes especializado en filtros, frenos y sistemas de iluminación se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 a fines de septiembre de 2025, afectado por una deuda significativa acumulada tras adquisiciones rápidas.

El año pasado, un juez estadounidense ordenó una investigación independiente que involucra a 7 millones de dólares de empresa, luego de denuncias sobre el uso indebido de financiamiento de terceros destinado a facturas de clientes.

Charles Moore, director ejecutivo interino, explicó que exploraron todas las alternativas para obtener financiamiento y avanzar en la venta de las marcas sin lograr una solución que permitiera mantener estas operaciones.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la quiebra de la empresa estadounidense First Brand Group no está relacionada con la política arancelaria entre México y Estados Unidos, y aseguró que su gobierno buscará alternativas para que las filiales de la compañía en territorio nacional sean adquiridas por otras empresas, con el objetivo de preservar la producción y los empleos en el sector de autopartes.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la quiebra se originó en Estados Unidos y que el cierre de las filiales en México obedece a factores internos de la empresa, no a decisiones comerciales bilaterales. Señaló que esta interpretación fue confirmada tras reunirse con representantes de la industria automotriz en Palacio Nacional.

“No tiene que ver con aranceles. Es una quiebra en Estados Unidos y, al declararse en esa situación, sus filiales en México están cerrando por otros temas propios de la empresa”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo añadió que incluso consultó directamente a empresarios del sector automotriz, quienes coincidieron en este diagnóstico.

Claudia Sheinbaum Pardo detalló que actualmente se trabaja para evitar la pérdida de la producción de autopartes que realizan las nueve plantas de First Brand Group ubicadas en seis ciudades fronterizas del país. En ese sentido, señaló que el objetivo es que otras empresas puedan adquirir las filiales y mantener en operación estas instalaciones.

“Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que no se pierda la producción y para facilitar que otras compañías puedan hacerse cargo de estas plantas”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

