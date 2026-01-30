México, 1.er exportador hacia EU

Entre enero y noviembre de 2025, Estados Unidos realizó importaciones desde México con un valor de 492 mil 513.2 millones de dólares, cifra que registró un incremento de 5.62 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando sólo fueron 466 mil 304.6 millones de dólares, lo que significó que el país se mantuviera en el primer lugar de donde más compras realiza, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

En el caso de China, país con el que Estados Unidos tiene un déficit comercial importante, entre enero y noviembre de 2025 sólo importó bienes por un total de 287 mil 275.4 millones de dólares; no obstante, de Canadá, uno de sus principales socios comerciales, compró mercancías por un total de 351 mil 186.1 millones de dólares.

Asimismo, en el periodo de referencia, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos se ubicó en 802 mil 312.2 millones de dólares, un alza de 3.42 por ciento a tasa anual, pues en los primeros 11 meses de 2024, éste se ubicó en 775 mil 765.6 millones de dólares.