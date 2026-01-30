Nuevo arancel a países que vendan petróleo a Cuba: EU

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los bienes de países que le venden o suministran petróleo a Cuba, la medida tiene la intención de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos del régimen cubano.

“Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó una Orden Ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a los bienes de los países que venden o de otra manera suministran petróleo a Cuba, protegiendo la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de las acciones y políticas malignas del régimen cubano”, señaló una hoja informativa de la Casa Blanca.

De acuerdo con el documento que firmó el mandatario se impondrá un “nuevo sistema arancelario” que le permitirá imponer tarifas adicionales a las importaciones de cualquier país que suministre directa o indirectamente petróleo al gobierno cubano.

“La Orden autoriza al secretario de Estado y al secretario de Comercio a tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de reglas y orientaciones, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas”, indicó el documento.

Adicionalmente, se estipuló que Donald Trump podrá modificar las tarifas o la orden ejecutiva si Cuba o los países afectados por los aranceles “toman medidas significativas” para abordar la amenaza o bien alinearse a los objetivos de seguridad nacional y política exterior estadounidense.

La decisión de Trump se sustentó en que el régimen cubano apoya a “actores hostiles”, el terrorismo y la inestabilidad de la región poniendo en peligro la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

“El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, albergando sus capacidades militares y de inteligencia. Por ejemplo, Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, dedicada al robo de información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos”, añadió.

Sostuvo que Cuba proporciona refugió a grupos terroristas como Hezbolá y Hamas, y adversarios en el hemisferio occidental, “socavando las sanciones estadounidenses y la estabilidad regional”.