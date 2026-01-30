Siempre veremos que Canadá esté dentro del T-MEC: Sheinbaum Pardo

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la postura de su Gobierno será por la permanencia de Canadá en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mencionó que la revisión del acuerdo comercial se mantiene, y que hay avances sobre los aranceles; además, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que las “reformas estructurales” que busca Estados Unidos se traducen en “adicionar algunas cosas” al acuerdo.

Donald Trump mantuvo las críticas contra Canadá durante la llamada que sostuvo ayer con la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien recalcó que la postura de su gobierno será por la permanencia del país canadiense en el tratado trilateral de Norteamérica, tras los diferendos que han surgido entre los dos aliados comerciales de México.

Tras la conversación telefónica, Sheinbaum Pardo comentó que el republicano sí abordó la relación con Canadá, pero se abstuvo de ahondar en qué sentido fue el pronunciamiento de Trump. Lo único que mencionó al respecto es que el estadounidense reiteró lo que ya ha dicho públicamente.

Luego de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, emitiera hace unos días un discurso crítico en alusión a las acciones intervencionistas de EU, Trump consideró que Carney no fue “agradecido” con el hecho de que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”.

“Sí lo mencionó. Nosotros planteamos, manteniendo el acuerdo con los tres países y sí mencionó lo mismo que ha mencionado públicamente”, declaró en su conferencia.

A pregunta expresa de La Razón, sobre si Estados Unidos tiene intenciones de excluir a Canadá de la revisión o del T-MEC, la mandataria reiteró que lo que ha señalado públicamente Trump, también se lo mencionó a ella, pero “nosotros siempre somos muy respetuosos… Nuestro interés es que se mantenga el acuerdo comercial con los tres países y eso siempre lo vamos a manifestar. Dejémoslo ahí y en todo caso más adelante daremos más información”.

Afirmó que sí buscaría una llamada con Carney para el acercamiento, en el marco de la revisión del T-MEC, “hay muy buena relación con Canadá y, por supuesto, la llamada con el ministro Carney no está pactada en este momento, pero hablamos hace poco y buscamos una llamada con él, pronto”.

En ese sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, mencionó que, así como se ha trabajado con el gobierno de Donald Trump, también se pretende tener un acercamiento con el Gobierno de Canadá y con el sector empresarial de ese país, destacó que se tiene prevista en febrero una visita de más de 230 empresas y de su homólogo canadiense para reunirse con la Presidenta mexicana.

“Ayer tuvimos una primera conversación para orientar nuestro trabajo con los Estados Unidos y haremos lo propio con Canadá muy pronto, porque también tenemos que platicar con ellos. Les informo que tenemos una visita planeada de más de 230 empresas, ahora en febrero, y el secretario, mi homólogo canadiense, también va a estar aquí. Entonces, ya estamos caminando en esa ruta”, indicó.

Sobre la visita que realizó a Washington el miércoles para reunirse con sus homólogos estadounidenses, Ebrard Casaubón señaló que las “reformas estructurales” que busca Estados Unidos se traducen en “adicionar algunas cosas” al T-MEC, pero aún no hay claridad de cómo se harán esos cambios, y afirmó que la “estructura primordial” del tratado se mantendrá.

“Cuando ellos hablan de reforma estructural, quiere decir que quieren adicionar algunas cosas, por ejemplo, ampliar reglas de origen, pero todavía no nos dicen cómo. Es lo que a ellos les gustaría… Nos tendrán que decir cuáles son los cambios que quieren, pero la estructura primordial del tratado va a salir adelante”, indicó.

Añadió que lo que se planteó son protocolos adicionales, pero que se determinarán en los próximos meses.

El funcionario federal reiteró que ya se concluyó la primera etapa de consultas sobre el T-MEC, ahora ya es una fase “con miras a la revisión del tratado”, y que incluso ya hay un avance del 90 por ciento entre los 54 puntos que planteó el gobierno estadounidense y los 12 puntos de México, “lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado”.

Lo importante de la visita a Estados Unidos fue que ya inició otra etapa para la revisión del T-MEC “en tiempo y forma”, puntualizó el secretario de Economía.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señaló que el diálogo de cooperación, sin subordinación que tiene la Presidenta de México, es la vía correcta para cuidar la soberanía y dar certidumbre a las inversiones; también celebró la llamada entre ambos mandatarios donde se habló de seguridad.

“Desde el sector empresarial valoramos que se preserve el entendimiento en seguridad, porque combatir la violencia y la extorsión es condición indispensable para que las empresas y negocios familiares puedan operar, invertir y crecer”.