CFE designa a Francisco Javier Maldonado como Director de Operación

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el nombramiento del ingeniero Francisco Javier Maldonado Ramos como Director de Operación, cargo que asumirá a partir del 1 de febrero, con la misión de reforzar la continuidad, confiabilidad y eficiencia de los procesos operativos de la empresa.

De acuerdo con la CFE, el nuevo titular cuenta con 18 años de experiencia en el sector eléctrico y una trayectoria desarrollada al interior de la empresa, lo que le ha permitido adquirir un conocimiento integral de los procesos y áreas técnicas, se informó en el comunicado.

El perfil académico de Maldonado Ramos incluye la Ingeniería Electromecánica, una Maestría en Administración y Alta Dirección, así como estudios de Maestría en Ingeniería en Energía por la UNAM, además de un Diplomado en Administración de Proyectos por el ITESM, detalló la Comisión.

En el ámbito técnico, la empresa destacó que el ingeniero es especialista en puesta en servicio, operación y mantenimiento, además de contar con experiencia en mercado de energía, planeación del sistema eléctrico y energías renovables.

Con este nombramiento, la CFE refrendó su compromiso de integrar perfiles altamente especializados para la conducción de funciones estratégicas, así como para fortalecer la toma de decisiones con visión técnica y enfoque de mejora continua.

Finalmente, la Comisión subrayó que el objetivo central de estas acciones es elevar de manera permanente la calidad del servicio eléctrico, priorizando la confiabilidad del suministro, la atención oportuna y la satisfacción de las y los usuarios, indicó en el comunicado.

