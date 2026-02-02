Piden fortalecer a firmas por informalidad

Tras el aumento de la población ocupada en la informalidad en diciembre pasado, al subir en 1.16 millones de personas y representar el 54.6 por ciento del total de la población ocupada, un incremento de 0.9 puntos porcentuales respecto de 2024, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que la economía informal ha sido una alternativa para las personas, pero es necesario crear empresas y que se fortalezcan las existentes para tener empleo de calidad.

Aunque la población ocupada se incrementó en el mes de referencia, muchas personas transitaron a la informalidad, y la preocupación radica en que la ocupación formal mostró una reducción de 104 mil personas, “con lo que acumuló seis meses con reducciones anuales consecutivas”.

En ese sentido, el CEESP sostuvo que, la economía informal ha sido una alternativa para obtener un sustento familiar, e incluso en algunos casos se puede obtener un mejor salario que en el sector formal porque según con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso promedio por hora trabajada de las personas trabajadoras por cuenta propia, y “que en buena medida se puede relacionar con la informalidad” fue de 71.10 pesos; mientras que en las personas que reciben un salario fue de 61.81 pesos.

TE RECOMENDAMOS: Prevén posible recuperación de la inversión Pierde más de 237 mil empleos la manufactura

“Esto refleja, en principio, la dificultad que tienen las empresas para generar nuevos empleos, pero no solo en cantidad, sino también en calidad, lo que redunda en mayores niveles de precarización del empleo… Es fundamental un ambiente de negocios que estimule la inversión productiva, que facilite la creación de nuevas empresas y consolide la operación de las existentes en la formalidad. Es la mejor manera de crear empleos formales de calidad”, agregó.

Porque un empleo que tiene salarios bajos, que carece de prestaciones económicas y que no tiene acceso a servicios de salud es síntoma de “precariedad”, por ello, es necesario que se mejores el entorno laboral, aunque sostuvo que será un “reto” y una “tarea compleja” en 2026 por las bajas expectativas de crecimiento económico que enfrenta el país.