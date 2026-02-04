EU anuncia Plan de Acción con México sobre minerales críticos

Estados Unidos y México dieron a conocer este miércoles un plan de 60 días para desarrollar políticas comerciales coordinadas sobre minerales críticos destinadas a mitigar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro, lo que incluye posibles precios mínimos para las importaciones de algunos minerales.

El plan, que no menciona a China y su dominio sobre el procesamiento de muchos de estos minerales, insta a ambos países a consultar sobre la inclusión de precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos.

Por otra parte, el vicepresidente JD Vance dio a conocer planes para reunir a los aliados en un bloque comercial preferencial para minerales críticos, que incluyen a la Unión Europea y Japón, a medida que Washington intensifica sus esfuerzos para reforzar las cadenas de suministro esenciales para la fabricación de tecnología avanzada.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que el plan entre Estados Unidos y México subraya el compromiso compartido de ambos países de abordar las distorsiones del mercado mundial que han dejado a las cadenas de suministro norteamericanas vulnerables a las interrupciones.

“Es imperativo corregir estas vulnerabilidades, ya que los minerales críticos son activos estratégicos indispensables para las economías industriales modernas e innovadoras, y las cadenas de suministro diversas, resilientes y basadas en el mercado son esenciales para nuestra seguridad económica y nacional”.

El anuncio se hace meses antes de la revisión obligatoria del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, o T-MEC.

No se mencionó a Canadá en el comunicado de prensa del USTR ni en el plan de acción conjunto.

La USTR dijo que el acuerdo con México era el primero de este tipo, pero señaló que estaba trabajando para desarrollar políticas comerciales coordinadas para los minerales críticos y acuerdos plurilaterales vinculantes con otros socios comerciales.

Estados Unidos y México acordaron identificar proyectos específicos de extracción, procesamiento y fabricación de minerales críticos en ambos países y en otros países, pero no dieron más detalles.

El plan establece que los funcionarios estadounidenses y mexicanos consultarán sobre los precios mínimos y cómo podrían incorporarse a un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos, así como otras disposiciones que puedan ser necesarias.

China ha ejercido su control sobre el procesamiento de muchos minerales como palanca geoeconómica, restringiendo en ocasiones las exportaciones, reduciendo los precios y socavando la capacidad de otros países para diversificar las fuentes de los materiales utilizados para fabricar semiconductores, vehículos eléctricos y armas avanzadas.

“Queremos eliminar ese problema de que la gente inunde nuestros mercados con minerales críticos baratos para socavar a nuestros fabricantes nacionales”, dijo Vance a la reunión de ministros visitantes en Washington sin mencionar a China.

“Estableceremos precios de referencia para los minerales críticos en cada etapa de la producción, precios que reflejen el valor real de mercado, y para los miembros de la zona preferencial, estos precios de referencia funcionarán como un mínimo mantenido mediante aranceles ajustables para mantener la integridad de los precios”, afirmó Vance.

Las acciones de las empresas mineras caían tras conocerse la noticia. MP Materials perdía un 2.8%, Critical Metals caía un 7.7%, NioCorp Developments bajaba un 2.8% y USA Rare Earths cedía un 6.6% en la sesión matinal de Nueva York.

