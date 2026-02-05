AICM recibe 3.er lugar como el más puntual

Directivos del AICM y de la Marina, reciben el reconocimiento por parte de Cirium, ayer.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue reconocido como el tercero más puntual a nivel mundial de 2025, por parte de Cirium, empresa de análisis de datos aeronáuticos.

Este reconocimiento hacia el AICM fue logrado luego de registrar una puntualidad de 86.55 por ciento en sus vuelos, los cuales se llevaron a cabo dentro del margen de 15 minutos de sus horarios programados, de acuerdo con el reporte “On Time Performance Review 2025”, elaborado por Cirium, que reconoce a las aerolíneas y aeropuertos con mejor desempeño operativo.

El Tip: Desde que la Semar asumió la administración del AICM en 2022, los índices de puntualidad de los vuelos han mejorado de 76.01% ese año a 86.55% en 2025.

Únicamente los aeropuertos internacionales Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, y Rey Khalid, de Arabia Saudita, se encuentran arriba del AICM, lo que coloca al aeropuerto mexicano en el tercer sitio dentro del Top 20 de mayor desempeño y puntualidad.

En el evento presidido por el almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina, en representación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, entregó el reconocimiento.

La consolidación del AICM como uno de los aeropuertos más puntuales en 2025 fue posible gracias al reordenamiento de slots y su cumplimento estricto, así como al trabajo coordinado de la comunidad aeroportuaria que involucra a aerolíneas, prestadoras de servicio, control de tránsito aéreo, autoridades y la administración aeroportuaria.

15 minutos, el margen dentro del que se hicieron los vuelos

Este es el segundo año consecutivo en que el AICM es reconocido por su puntualidad; en 2022, cuando la Secretaría de Marina asumió la administración del aeropuerto, los índices de puntualidad alcanzaron el 76.01 por ciento de efectividad; en 2023 fue de 79.42 por ciento; en 2024, 84.04 por ciento, y 2025 subió a 86.55 por ciento.

Este resultado se da en el contexto de las obras de remodelación del aeropuerto para mejorar el estado físico de sus dos terminales, trabajos que no afectan la seguridad de las operaciones.