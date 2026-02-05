Aumenta 8.7% venta de vehículos ligeros en enero; mes con más ventas en los últimos 9 años

La venta de vehículos ligeros repuntó 8.7 por ciento en enero pasado a tasa anual y se comercializaron en el mercado interno 131 mil 472 automotores, un incremento de 10 mil 519 unidades, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Se vendieron en México 131 mil 472 vehículos ligeros en enero de 2026; 8.7 por ciento más que en enero de 2025”, refirió el instituto de estadística.

De acuerdo con el avance de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, en enero 2026 se reportaron 131,472 vehículos comercializados, 8.7% más que en enero 2025.



La comercialización de vehículos del mes pasado es la más alta para un enero en los últimos 9 años, incluso superó a los años anteriores a la pandemia, por ejemplo, en 2017 sólo se vendieron 123 mil 447 unidades y que fue cifra histórica; en 2018, 109 mil 445 automotores; y en 2019, 115 mil 514 ligeros.

No obstante, en la comparación mensual con diciembre se registró una contracción de 14.8 por ciento, pues en el último mes de 2025 se comercializaron 154 mil 395 vehículos, es decir, una caída de 22 mil 923 unidades, de acuerdo con el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó que la comercialización de las unidades ligeras en el mes pasado superó sus proyecciones que se situaron en 123 mil 741 unidades, “tuvo una diferencia porcentual de 5.9 por ciento con respecto al dato observado de 131 mil 472 unidades”.

Asimismo, destacó que hay algunas marcas que no informan al Inegi sus reportes de venta, de haberlo hecho se podría estimar que en enero se vendieron 139 mil 865 unidades más con un crecimiento a tasa anual de 9.9 por ciento, “confirmándose el nivel más elevado observado de ventas para un mes de enero”.

