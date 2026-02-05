Mundial puede aportar 0.1 al PIB de este 2026

Si bien el Mundial de Futbol 2026 generaría en sólo seis semanas 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dependerá de la confianza que se le brinde al sector privado que este “choque de inversión” se pudiera prolongar hasta 2027 o culminar tras la justa deportiva, comentó Alejandro Saldaña Brito, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

La extensión del crecimiento económico luego del Mundial “va a depender de qué tanto mejora la inversión este año y el próximo, y eso venga acompañado de un margen normativo que le dé confianza al sector privado”, comentó, calificando la perspectiva de crecimiento del PIB en 0.1 por ciento por motivo del evento deportivo como un dato “no menor”.

El Dato: Si el número de visitantes durante el evento se eleva hasta los cinco millones, el impacto económico podría ser mayor y alcanzar hasta 0.2 por ciento.

El directivo mencionó que es necesario que exista un Estado de derecho e infraestructura eficiente para crear un panorama atractivo a las empresas y dé confianza para que se incremente la inversión privada.

Durante la presentación de tendencias de Grupo Bx+, Saldaña Brito compartió que observaron un crecimiento anual del PIB en 2025 de 0.5 por ciento, y sus perspectiva para el 2026 es un repunte “bastante chatito” de 1.5 por ciento, y de 1.7 por ciento para el año 2027.

Esta perspectiva de crecimiento en el PIB para este 2026 deriva de “un consumo privado bastante flojo”, ya que si bien existe aumento significativo al salario mínimo, también han incrementado los precios de productos de alta demanda para el comercio mexicano, como los artículos provenientes de China, que tuvieron incremento a inicios de año derivado del aumento de aranceles, lo cual desincentiva su compra.

4.0% es el nivel máximo de inflación previsto para 2026

En cuanto a la inflación, al cierre de 2025 se colocó en 3.69 por ciento, y para este y el siguiente año su estimación la colocan entre 3.8 y 4.0 por ciento, previendo que 2026 termine en 3.90 por ciento y para 2027 en 3.80 por ciento.

Sobre las tasas de interés, Grupo Bx+ compartió que el año pasado este indicador se colocó en 7.00 por ciento, y su pronóstico para el 2026 y 2027 es de 6.75 por ciento, respectivamente; refirió que las tasas “hoy son más neutrales” y se ajustan a los cambios de productividad.

El directivo calificó el año anterior como un “2025 para el olvido” en cuanto al sector de la construcción, como resultado de fenómenos meteorológicos atípicos que mermaron su crecimiento y sumado a la adaptación de cambio de mano de obra en México, derivado de los incentivos gubernamentales otorgados a los jóvenes.

Estos incentivos dificultan la inserción al mercado laboral de los jóvenes, por lo que la mano de obra empieza a hacerse escasa en el país, detalló.

Sin embargo, México cuenta con una economía sana “aunque no crezca mucho”, refirió Alejandro Saldaña, puesto que la economía nacional ya no depende de manera exclusiva del petróleo y se ha fortalecido en otros sectores como la industria manufacturera, que ha logrado alcances amplios.

También se espera que se lleve a cabo de manera favorable la revisión del Tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), lo que beneficiaría a que bajen las tasas de interés en términos reales.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS ı Foto: Especial