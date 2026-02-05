Preocupación por IA tira Wall Street

Wall Street cerró la sesión de ayer con pérdidas de Advanced Micro Devices, Palantir y otras empresas tecnológicas, ya que los inversores se mostraron preocupados por las elevadas valoraciones y por si el repunte de la Inteligencia Artificial (IA) ha alcanzado su punto máximo.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 35.59 puntos, o un 0.51 por ciento a 6 mil 882.22 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 350.61 puntos, o 1.51 por ciento a 22 mil 903.13 unidades; mientras que el Dow Jones subió 246.56 puntos, o un 0.51 por ciento a 49,487.55 unidades.

Limitando las pérdidas en el S&P 500, las acciones de la farmacéutica Eli Lilly se recuperaron después de que la empresa pronosticara unos beneficios para 2026 superiores a las expectativas de Wall Street.

El Tip: La Inteligencia Artificial de Google Gemini, superó los 750 millones de usuarios activos mensuales, señala su reporte trimestral.

Por su parte, Alphabet cayó antes de la publicación de sus resultados trimestrales, que darán a los inversores una nueva visión de cómo las enormes inversiones en IA del propietario de Google están contribuyendo al crecimiento de sus ventas.

Advanced Micro Devices cayó después de que el fabricante de chips pronosticara ingresos trimestrales que decepcionaron a los inversores y sugirió que está teniendo dificultades para competir con el gigante de la IA Nvidia; no obstante, Nvidia cayó y el índice de semiconductores PHLX cerró con una fuerte baja.

“La magnitud de la construcción de infraestructura no tiene precedentes, y el ritmo al que los consumidores y las empresas adoptan las herramientas de IA tampoco lo tiene… Al mercado bursátil le está costando mucho saber cómo valorar las acciones y cómo será el futuro. De repente, el mercado se muestra escéptico y preocupado al respecto”, afirmó Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital en St. Louis.

Algunas empresas de software se sumaron a las recientes pérdidas ante la preocupación de que el rápido avance de la IA pueda perturbar a las empresas ya establecidas en el sector como Snowflake y Datadog registraron caídas.