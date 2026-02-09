Plan de inversión mixto es palomeado por la IP

El sector privado señala que la inyección en capital para la construcción y mantenimiento en vías de comunicación es vital para atraer inversiones extranjeras.

De concretarse el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum, para el que serán destinados 722 mil millones de pesos adicionales a los 960 millones de pesos ya presupuestados, hay posibilidades de que el Producto Interno Bruto (PIB) pudiera llegar a 3.0 por ciento, aseguró el sector privado.

De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la suma de los 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de 960 millones de pesos en infraestructura representaría para la inversión pública el 4.4 por ciento del PIB, lo que sería un importante detonador para la inversión privada y, por ende, para el crecimiento económico.

1.8 por ciento es el crecimiento moderado de analistas al PIB

Es indispensable continuar esta estrategia durante el periodo previsto de 2026 a 2030, refiere el documento, para lograr una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos, monto anunciado la semana anterior por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando presentó el Plan de Inversiones Mixtas.

La inversión de este capital para mejorar sectores estratégicos como energía, trenes, carreteras, salud y educación, favorecerá la atracción de inversión privada, al contar con mejores vías de distribución, lo que deriva en mayores empleos.

“Darle oportunidad de participar al sector privado en proyectos públicos a través de una inversión mixta ofrece, además de mayores recursos para invertir y fortalecer el crecimiento económico, niveles de confianza más elevados de los inversionistas y emprendedores, estimulando una mayor y creciente participación del capital privado”, indica el análisis.

5.6 bdp están previstos en el Plan de Inversiones Mixtas

El documento detalla que las previsiones para que la economía crezca a un ritmo sostenido de 4.0 por ciento, toman como factor que la inversión total sea equivalente a poco más de 25 por ciento del PIB, de ahí lo necesario de la participación de capital privado mexicano, que equivale a cerca de 90 por ciento de los recursos que se invierten en el país.

De concretarse este escenario de inversión, sería posible que la tendencia de crecimiento de la economía mexicana pueda estar por arriba del 3.0 por ciento, especifica el análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

El 4 de febrero anterior, durante la presentación del Plan de Inversiones Mixtas, para el que serán destinados 5.6 billones de pesos, el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, detalló que el crecimiento previsto del PIB con este plan podría ubicarse en entre 2.5 y 3.0 por ciento, aunque analistas refieren una cifra más moderada para este años entre 1.3 y 1.8 por ciento.

“Típicamente la mitad del rango, digamos, entre 2.5 y 3.0 sería 2.7 (por ciento), pero estamos con mucha certeza que la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3.0 por ciento es muy importante. Son dos puntos porcentuales adicionales en inversión nada más”, detalló el secretario de Hacienda.