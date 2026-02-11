Funo cumple 10 años de evaluación sustentable

En el marco de su 15 aniversario, Fibra Uno (Funo) cumple 10 años consecutivos de participar en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global, una de las referencias internacionales más relevantes para evaluar el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) de las empresas.

A través de un comunicado, la empresa afirmó que esta trayectoria refleja una estrategia de sostenibilidad integrada a la operación del negocio, con resultados medibles en eficiencia, gestión de riesgos y creación de valor de largo plazo, en un contexto donde los factores ASG influyen de manera creciente en las decisiones de inversión.

Asimismo, explicó que ha utilizado el CSA como una herramienta de diagnóstico y planeación estratégica, lo que se traduce en avances significativos.

En este sentido, en menos de 10 años, la compañía logró reducir sus tendencias de consumo en más de 50 por ciento, con una baja de 68 por ciento en intensidad de emisiones, una disminución de 77 por ciento en intensidad de energía global y una baja de 52 por ciento en intensidad hídrica.

De igual manera, los inmuebles de Funo aportan 38 por ciento de los metros cuadrados con certificación LEED en México, lo que ha contribuido a posicionar al país como el sexto mercado más grande a nivel global en superficie certificada LEED.

“Una década de participación en el CSA refleja nuestra disciplina para medir, gestionar y mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental y operativo. Los resultados muestran que la sostenibilidad no es un discurso, sino una palanca real de eficiencia, resiliencia y valor para el negocio”, señaló Gonzalo Robina, director general Adjunto de Funo.

Cabe mencionar que estos avances cobran especial relevancia en el contexto del compromiso del Fideicomiso de alcanzar cero emisiones netas (Net Zero) en 2050 y ante los desafíos asociados al cambio climático, la transición energética y la resiliencia de los portafolios inmobiliarios.