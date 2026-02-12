México refrenda su convenio con el GAFI

México refrendó su compromiso con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la implementación de estándares internacionales para prevenir y combatir delitos financieros.

En la Quinta Reunión Plenaria del organismo, realizada en la Ciudad de México, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, aseguró que el país mantiene una participación activa y constante para proteger la integridad del sistema financiero.

Al destacar la presidencia de México de este grupo, el funcionario resaltó el rigor técnico y el liderazgo del organismo en la construcción de consensos y en el desarrollo de altos estándares globales. Subrayó que el Gobierno respalda el énfasis en la inclusión para ampliar la participación de más jurisdicciones y fortalecer la legitimidad del grupo.

De igual forma, el funcionario aseguró que la inclusión financiera es prioridad nacional y celebró que los estándares se apliquen con un enfoque proporcional y basado en riesgos, sin frenar la innovación. México, dijo, seguirá impulsando el diálogo técnico y la cooperación internacional.