Mundial Social: Chiapas va por 3 Récord Guinnes

La secretaria de Turismo, flanqueada por el titular de Turismo de Chiapas y una representante del Récord Guinness.

Como parte de las actividades estratégicas del Gobierno de México rumbo a la Copa del Mundo 2026, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, informó que el próximo 27 de febrero el estado de Chiapas será sede del evento Guinness World Record: “La imagen más grande de una playera formada por personas”, el cual será uno de los tres récords que tendrá el país con miras a la justa deportiva.

Esta actividad es una iniciativa que convocará a miles de participantes para conformar una figura monumental y establecer una nueva marca mundial, destacó la funcionaria. Insistió en que este récord se enmarca en las acciones estratégicas del Gobierno de México como parte del Mundial Social rumbo a la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de que la máxima justa deportiva sea una experiencia incluyente y accesible, que trascienda las canchas para convertirse en una plataforma de cohesión social, promoción cultural y posicionamiento turístico para todas y todos en el país.

“Este Récord Guinness es uno de los tres que tendremos con miras al Mundial. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pidió impulsar acciones que aprovechen esta gran ventana de promoción turística que tendrá México en 2026”, subrayó.

TE RECOMENDAMOS: A solicitud de Ternium Investiga SE acero de China y Malasia

Acompañada del secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, en las instalaciones de Punto México de la Secretaría de Turismo, explicó que, junto con la aplicación

Conoce México y la estrategia Fiestas México, estos récords buscan posicionar a las entidades federativas en el panorama internacional, fortalecer la identidad nacional y motivar a las y los visitantes a recorrer el país antes, durante y después del Mundial.

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó que el evento posicionará a Chiapas en una vitrina internacional sin precedentes, al tiempo que refrenda al turismo como una palanca de desarrollo social que integra a comunidades, ejidos y pueblos; asimismo, invitó a participar este 27 de febrero y ser testigos del Récord que se busca romper.

“Para nosotros, hablar de turismo es hablar de desarrollo social. Nuestra aspiración es convertirnos en el destino más importante de México en el segmento de naturaleza, y hacia allá está enfocada nuestra estrategia. Chiapas es un estado seguro y los vamos a recibir como en casa”, expresó.

La titular de Sectur señaló que este evento busca hacer historia al promover la unidad, la participación ciudadana y el orgullo colectivo, en línea con la visión del Mundial Social; asimismo, explicó que la realización de estos récords en distintas entidades permitirá posicionar a México en el panorama mundial y dar visibilidad a diversos destinos, iniciando en Chiapas este 27 de febrero con la convocatoria a miles de jóvenes para conformar la camiseta más grande.