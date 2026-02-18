Aterriza en Tulum show aéreo y la Nascar Series

AUTORIDADES Y DIRECTIVOS durante el lanzamiento promocional del Espectáculo Aéreo Tulum 2026 que se llevará a cabo en Quintana Roo en abril de este año, ayer

Con la intención de aprovechar la infraestructura ferroviaria y hotelera que en los últimos años construyó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y que las personas conozcan sobre el sector aeroespacial, en abril, la pasión por el automovilismo y la aviación se unirán en el Espectáculo Aéreo Tulum 2026, evento organizado por la Feria Aeroespacial Mexicana (Famex) en conjunto con la Nascar México Series. Se espera que arriben más de 29 mil visitantes y haya una ocupación hotelera del 100 por ciento.

LOS OJOS del mundo aeronáutico y automovilístico estarán puestos en el corazón de la Riviera Maya” DISRAELI GÓMEZ Director de Famex



“Nosotros como Famex ya teníamos esa idea desde hace un par de años. Ahora que hay una infraestructura que es parte de la Defensa, dijimos, ¿por qué no aprovecharla para hacer un evento que es parte de Famex y llevarlo a una región del país donde nos interesa que nuestros ciudadanos también vean lo que es posible de la industria aeroespacial nacional”, señaló Disraeli Gómez Herrera, director del Comité de Famex, en entrevista con La Razón.

Del 23 al 26 de abril de este año, Tulum, Quintana Roo, será la sede de un espectáculo aéreo, dos congresos y una carrera Nascar. Los primeros dos días se realizará el Congreso Internacional de Seguridad Aérea y el de Organizadores de Ferias Aeronáuticas donde expertos nacionales e internacionales se reunirán para discutir temas especializados del sector; además habrá una exposición de aeronaves, drones y diversas tecnologías, añadió el directivo.

TE RECOMENDAMOS: Plan de la Presidenta Prevén en Plan de CSP impulso a inversiones

Mientras que, el 25 y 26 de abril, se llevará a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y de la Base Aérea de la zona, un espectáculo aéreo en donde participará el equipo acrobático “Águilas Aztecas” de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), seis aeronaves, aviones F-5, helicópteros y también la participación del grupo Guerreros Mexicas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano. El evento también podrá ser observado en las playas del Parque de Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum y no tendrá costo alguno.

EL TIP: EL EVENTO cuenta con los permisos necesarios y las opiniones de las autoridades de los tres niveles de Gobierno para llevarse a cabo.

Por la tarde, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto se realizará la carrera Nascar, que sí tendrá costo, pero será accesible para todas las personas.

“Los ojos del mundo aeronáutico y automovilístico estarán puestos en el corazón de la Riviera Maya. Nuestra sedes principales serán el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y la Base Aérea Militar número 20, así como las playas de este hermoso destino turístico. Este no es un evento cualquiera, es una plataforma integral que durante cuatro días hará converger a la academia, la industria y el espectáculo en un solo lugar”, agregó Gómez Herrera, en conferencia.

Por su parte, Jimmy Morales, director general de Nascar México Series, dijo que espera sea la primera de muchas ediciones del Tulum Air Show 2026.

“Es un honor el haber sido invitados para compartir escenario con este gran evento. Va a ser realmente una batalla que todos los pilotos y equipos van a querer ganar, un gran espectáculo que vamos a dar para todos”.