Descarta CSP Plan B con Canadá; acercamiento fortalece relación

Tras la incertidumbre sobre si Estados Unidos seguirá o no adelante con el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya intenciones de trazar un “plan B” sólo con Canadá, y aseguró que las reuniones y acercamiento del lunes entre empresarios y autoridades de ambos países, sólo es para fortalecer la relación comercial.

EL DATO: LA MANDATARIA comentó que la Fiscalía General de la República realiza la investigación sobre los hechos ocurridos en Concordia, Sinaloa, y “ellos tienen que informar”.

“Más que un plan B, estamos fortaleciendo la relación con Canadá. El día de hoy, bueno, desde el día de ayer hay 400 empresarios canadienses que están en México en una jornada de vínculo no solamente con el Gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país”, declaró durante su conferencia matutina.

3.1% De importaciones canadienses fue a México en enero

32.3 Mdd el comercio bilateral de enero a septiembre de 2025

La mandataria destacó que también recibiría en Palacio Nacional a Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio de Canadá, y también a otros funcionarios para una reunión en la que también estará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y la secretaria de Energía, Luz Elena González, así como otros miembros del consejo empresarial que lo acompañan.

TIENEN empresas en muchos temas y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá. Entonces, se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



Ahondó en que esta reunión será para dar seguimiento a los acuerdos que se firmaron con el primer ministro Mark Carney el año pasado, de manera que se fortalezcan las inversiones en México y el comercio entre ambas naciones.

“Hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país, tienen empresas en muchos temas y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá. Entonces, se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado (T-MEC)”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo se dijo segura de que el acuerdo de libre comercio tripartito entre México, Estados Unidos y Canadá seguirá adelante porque beneficia a las tres naciones, aunque podría tener algunas modificaciones.

En otro punto, recordó que este año se actualizará el acuerdo con la Unión Europea y se realizan trabajos para diversificar las relaciones comerciales con otros países como la India y Brasil.

“Estamos fortaleciendo la relación con muchos países, con Brasil, conocen la relación que tenemos, que tiene que ver con inversiones. Y también con complementariedad, porque no se trata de sustituir lo que se produce en México, sino que las empresas mexicanas que producen y pueden exportar, no sólo exporten hacia Estados Unidos, sino también a otros países del mundo”, dijo.

Sheinbaum Pardo destacó que la búsqueda de inversiones por parte de México no se trata de sustituir la producción nacional, sino de abonar a la complementariedad entre países. Y resaltó que, tras las conversaciones que se han tenido con diversos empresarios, hay intenciones de colocar capitales en el país, “hay mucho interés en México, mucho interés”.

Señaló que hasta ahora esos empresarios no han tenido inquietudes, pero que sí ha cuestionado el tema de la tramitología, asunto que el Gobierno federal trabaja para reducir los tiempos en trámites tanto para las personas como para las empresas.

400 Empresarios canadienses se encuen tran en México

“No hay nadie que haya planteado algún problema, sino… Pues como siempre, que ‘si se tardan mucho los trámites’, temas de este tipo, que —como saben— estamos en un trabajo muy importante para reducir todos los trámites, tanto para las personas, como para las empresas. Pero, en general, no hay algún planteamiento en particular, sino más bien cuál es el interés de México de recibir qué tipo de inversiones. Y es muy bueno”, refirió.

Luego de que el lunes empresarios mexicanos y canadienses tuvieran una reunión, y se busque un Plan de Acción entre ambos países para fortalecer la relación comercial, también el ministro LeBlanc hizo un llamado a trabajar conjuntamente en seguridad, comercio e inversiones.

EL TIP: LOS EMPRESARIOS tienen más inquietud sobre tiempos de trámites administrativos que de preocupaciones estructurales.

En ese sentido, la mandataria mexicana señaló que tras la desaparición de 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, el lunes hubo una reunión entre el Gabinete de Seguridad y la Cámara Minera de México (Camimex) y descartó que el sector minero sufra de extorsión.

Y reiteró que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien realiza la investigación sobre los hechos ocurridos en Concordia, Sinaloa, “ellos son quienes tienen que informar. Y seguramente nos están escuchando y buscamos que puedan —en el momento que así se permita la investigación— dar mayor información”.