‘La fortaleza económica de este país es la industria’: Vidal Llerenas

En el nuevo escenario global, y tras la imposición arancelaria, México ha trabajado en la defensa de sus industrias, dado que “la fortaleza económica de este país es la industria”, señaló Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE).

“Nosotros hemos hecho un gran trabajo juntos en defensa de muchas de las industrias de este país, habría que decir que la fortaleza económica de este país es la industria… Lo mismo hacemos autos, que motores para aviones, dispositivos médicos, dispositivos electrónicos con semiconductores y eso es la fortaleza real del país y eso es lo que tenemos que defender ante estas nuevas circunstancias”, señaló el funcionario federal durante la 108 Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Destacó que el Plan México como política industrial contribuye a la defensa de la industria, porque a través de éste se busca una reducción del crédito, que haya estabilidad económica, que el sistema educativo se fortalezca y que ofrece Estado de derecho.

“Es una política industrial horizontal que tiene la obligación, el compromiso de trabajar con industrias específicas. Industrias que estamos recuperando frente a lo que fue una competencia desleal por parte de países con los que no tenemos tratado en industrias tradicionales, como el textil, como el calzado, como el mueble, como el juguete y la política arancelaria que se ha establecido”, añadió.

Vidal Llerenas dijo que parte del Plan B es lograr que la banca de desarrollo se sume al Plan México y se recuperen más industrias.

Asimismo, mencionó que ante el nuevo escenario global de aranceles, el país tendrá ventajas comparativas y “va a quedar claro que México va a ser el ganador en este juego a vencer”.

“Actualmente, la enorme mayoría de nuestros productos no tienen un arancel al venderlo a los Estados Unidos. Y seguimos trabajando en eso. Seguramente vamos a encontrar mejores condiciones. Eso ha sido una tarea del secretario Ebrard de la que ha tenido éxito y cada vez más a va a quedar claro que México va a ser el ganador”, puntualizó.

