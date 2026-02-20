Cae 7.2% producción minerometalúrgica

LA PRODUCCIÓN minerometalúrgica registró una caída en términos anuales de 7.2 por ciento y de 0.9 por ciento a tasa mensual en diciembre de 2025, y afectó la producción de toneladas de minerales, entre los que destacan el oro, plomo, zinc y pellets de fierro, entre otros, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En diciembre de 2025, la producción minerometalúrgica del país decreció 0.9 por ciento a tasa mensual y 7.2 por ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas”, añadió el instituto de estadística.

En diciembre pasado, las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos registraron un índice de volumen físico de producción de 78 respecto a diciembre del año previo con 84 lo que representó una disminución.

El Tip: Guerrero registró la mayor reducción anual en producción de oro con mil 183 toneladas.

La contracción a tasa mensual de 0.9 por ciento, en el mes de referencia, fue la tercera caída consecutiva del volumen de producción de la industria, después del crecimiento de 1.2 por ciento de septiembre según cifras oficiales de la Estadística de la Industria Minero Metalúrgica (EIMM). De forma desagregada, la producción de minerales como el plomo y el zinc cayó de forma pronunciada 22.2 por ciento en la comparación anual; para el primer mineral sólo se produjeron 13 mil 370 toneladas en el doceavo mes de 2025 frente a las 17 mil 190 del año antepasado. Y en el segundo caso, se pasó de 44 mil 472 toneladas en 2024 a 34 mil 816 toneladas el año pasado.