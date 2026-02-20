Grupo Mundo Maya lanza canción para promover a México rumbo al Mundial 2026

Grupo Mundo Maya presentó una nueva canción promocional como parte de las acciones de difusión cultural y turística de México rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, evento internacional que colocará nuevamente al país en la atención mundial.

El tema musical forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la imagen de México en el extranjero y a incentivar el turismo durante la justa deportiva, considerada una de las más vistas a nivel global. De acuerdo con autoridades turísticas, el Mundial representa una oportunidad histórica para atraer millones de visitantes y generar una importante derrama económica.

La producción musical busca destacar la identidad nacional, así como la riqueza cultural del país, integrando elementos sonoros que evocan tradiciones mexicanas y una narrativa orientada al orgullo y pertenencia. Con ello se pretende acompañar el ambiente previo al torneo, en el que México fungirá como uno de los países anfitriones.

El proyecto está vinculado al Grupo Mundo Maya, una empresa de participación estatal mayoritaria administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de operar y promover infraestructura turística como hoteles, parques y servicios asociados al Tren Maya.

Entre sus objetivos se encuentra posicionar destinos del sureste mexicano y fortalecer la oferta cultural para visitantes nacionales e internacionales.

¿De que va la canción?

La canción “Grupo Mundo Maya Mundial” plantea una analogía entre dos experiencias colectivas: recorrer destinos turísticos y vivir el futbol con intensidad. La propuesta parte de la idea de que viajar no es sólo trasladarse, sino experimentar sensaciones similares a las de un partido decisivo: tensión, expectativa compartida y euforia cuando llega el momento culminante, como el gol de un equipo.

En uno de los fragmentos se escucha: “Grupo Maya es energía, Grupo Mundo Maya es conexión. Es viajar con alegría que se queda en el corazón”, una frase que resume el concepto central: el viaje entendido como experiencia emocional y de convivencia.

La canción se suma a otras acciones de promoción previstas para 2026, entre ellas rutas culturales, festivales gastronómicos y actividades artísticas pensadas para los aficionados que visiten el país durante la competencia deportiva.

El lanzamiento del tema musical se inserta en la tendencia de utilizar la música como vehículo de promoción turística y de identidad nacional, especialmente en eventos deportivos de gran escala. A través de plataformas digitales, la canción ya se encuentra disponible para el público, con la intención de generar expectativa y fortalecer el entusiasmo previo al Mundial.

