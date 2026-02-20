IP: necesario Estado de derecho para atraer nuevas inversiones

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, junto a Alejandro Malagón Barragán (der.), presidente de la Concamin, durante la 108 asamblea general, ayer.

“La fortaleza económica de este país es la industria” y México ha trabajado en su defensa a través del Plan México frente al nuevo escenario comercial global, señaló la Secretaría de Economía (SE) al participar en un foro del sector industrial, el cual aseguró, hay nuevas oportunidades con esa estrategia, por lo que se encuentran listos para invertir y cerrar las brechas regionales, pero necesitan reglas claras, certidumbre y Estado de derecho.

El Tip: Los industriales están dispuestos a participar con capacidad técnica e innovación, pero “la inversión requiere reglas claras”, dijo el subsecretario Vidal Llerenas.

“Nosotros hemos hecho un gran trabajo en defensa de muchas de las industrias de este país, habría que decir que la fortaleza económica de este país es la industria… Lo mismo hacemos autos, que motores para aviones, dispositivos médicos, electrónicos con semiconductores y esa es la fortaleza del país y es lo que tenemos que defender ante las nuevas circunstancias”, señaló Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la SE, en la 108 Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

42% del PIB es aportado por la industria en México

Destacó que el Plan México como política industrial contribuye a la defensa de la industria, porque a través de éste se busca una reducción del crédito, que haya estabilidad económica, que el sistema educativo se fortalezca y que, además, ofrece Estado de derecho.

“Es una política industrial horizontal que tiene la obligación de trabajar con industrias específicas que estamos recuperando frente a lo que fue una competencia desleal por parte de países con los que no tenemos tratado y la política arancelaria que se ha establecido”, añadió.

53% genera el sector de empleo formal en el país

Por su parte, Malagón Barragán sostuvo que la confederación que preside anticipa los retos y en ese sentido, los lineamientos del Plan México como la promoción del contenido nacional, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como la decisión de impulsar proyectos de infraestructura centrados en energía, agua, salud, carreteras, transporte y puertos son “una ruta clara” para hacer al país más competitivo.

Los industriales están dispuestos a participar con inversiones, capacidad técnica e innovación, pero “queremos ser claros en que la inversión requiere reglas claras, certidumbre legal. Es nuestra convicción que la gran oportunidad de México es fortalecer el Estado de derecho”, señaló.

Añadió que Concamin es un organismo que busca el diálogo, pero que también tiene exigencias, “que construye acuerdos, pero sin perder principios ni extraviar propósitos”.