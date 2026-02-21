Repuntan mercados con resolución judicial en EU

Luego del anuncio de la Suprema Corte de Estados Unidos que invalidaba gran parte de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump, el peso mexicano mostró una apreciación de 0.81 por ciento frente al dólar, con lo que alcanzó un nivel de 17.1366 al final de la jornada, al mismo, tiempo la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó una escalada en su índice principal, para terminar al cierre de operaciones en 0.83 por ciento respecto al cierre de ayer.

La BMV cerró este jueves en 70,845.66 unidades en su índice S&P/BMV IPC, con una baja de 0.06 por ciento respecto al día anterior; para este viernes, y tras el anuncio de la Suprema Corte estadounidense sobre la anulación de la mayoría de aranceles impuestos por Trump, la Bolsa Mexicana ascendió en su indicador para alcanzar las 71,436.55 unidades, un repunte de 0.83 por ciento.

El Dato: Los impuestos eliminados por decisión de la Suprema Corte de EU corresponden al 25% general a México, 35% general a Canadá y 10% general a China.

Respecto al peso mexicano, este jueves 19 de febrero cotizó en cambio interbancario en 17.2768 unidades por dólar, para ubicarse en 17.1366 al cierre de operaciones de este viernes, apreciándose 0.81 por ciento.

Por su parte, los principales indicadores de los mercados internacionales, mostraron también modificaciones relevantes; el FTSE 100 de Londres incrementó en 0.56 por ciento, el CAC de París incrementó en 1.4 por ciento; asimismo, el índice DAX, de la Bolsa de Fráncfort, tuvo un alza de 0.87 por ciento, mientras que el euro reflejaba alza de 0.1 por ciento frente al dólar estadounidense, y cotizaba a 1.18 por unidad.

En cuanto a Wall Street, hubo incremento de entre 0.3 y 0.1 por ciento en sus principales índices: el Nasdaq mostró un repunte de 0.9 por ciento, mientras que el S&P 500 ascendió un 0.6 por ciento; por su parte, el índice Dow Jones de Industriales reveló un alza de 0.47 por ciento.

50% arancel sobre importación al acero, aluminio y al cobre

COMCE ESTUDIA IMPACTO. Por su parte, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) informó que dará seguimiento al arancel global de 10 por ciento anunciado por el presidente Donald Trump, con particular enfoque sobre si México tendrá un gravamen cero para mercancías que cumplan con reglas de origen dentro del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El Comce dará seguimiento puntual a la instrumentación del arancel de 10 por ciento y, particularmente, a la definición de si México contará con un arancel cero para aquellos bienes que cumplan con las reglas de origen, en el marco del T-MEC”, compartió en un comunicado.

El Tip: México paga 25% de arancel en autos, excluyendo contenido hecho en EU, y en autopartes, exentos si cumple criterios del T-MEC.

Resaltó que el cumplir los compromisos dentro del T-MEC genera fortaleza en la competitividad regional y beneficia a América del Norte en su conjunto; además, abona a la reducción de incertidumbre ante las decisiones de inversión, así como da estabilidad en las cadenas de suministro.

El organismo continuará evaluando el alcance de las medidas de la Suprema Corte, así como de las declaraciones del presidente Trump, y “emitirá recomendaciones oportunas a la comunidad exportadora mexicana conforme se publiquen los lineamientos oficiales”.