Aeropuerto de Manzanillo informa de cancelaciones de vuelos tras bloqueos por abatimiento de El Mencho

Luego de los bloqueos que se registran en diversas partes de México, tras el abatimiento de El Mencho, está generando afectaciones en el transporte. El Aeropuerto de Manzanillo señaló que hay vuelos cancelados ante la situación que se vive.

A través de un comunicado que emitió en redes sociales Grupo Aeroportuario del Pacífico informó lo siguiente:

“Debido a la situación reportada en la carretera hacia el aeropuerto, queremos informar que se están presentando afectaciones en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy. Les recomendamos mantenerse en contacto directo con su aerolínea para obtener información actualizada sobre el estatus de su vuelo”, se lee en el mensaje.

Asimismo, el aeropuerto agradeció a los usuarios por su comprensión y pidió estar atentos a cualquier nueva actualización sobre el estado de los vuelos.

¿Qué está pasando en Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas y Guanajuato?

Desde la mañana de este 22 de febrero se reportó que en Jalisco había varios puntos carreteros bloqueados y en los que además había quema de automóviles.

Esto inmediatamente encendió las alertas porque el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus informó que se había instalado una mesa de seguridad.

Los bloqueos se empezaron a extender a otros estados colindantes de Jalisco como Michoacán, Guanajuato y Colima, así como otros estados como Tamaulipas.

Posteriormente se dio a conocer que El Mencho había sido abatido.

Las autoridades mantienen el control de la emergencia en la carreteras, se han emitido mensajes en redes sociales para que la gente permanezca en su casa, sin embargo, en cuanto a los aeropuertos, el de Jalisco opera con normalidad que fue el que se dijo estaba afectado por presunta presencia de disparos, pero el gobierno y el propio aeropuerto negaron estas versiones y aseguraron que se opera con normalidad y sin ningún riesgo, que todos los pasajeros están tomando en tiempo sus vuelos.