Canacar prioriza seguridad para los operadores de autotransporte de carga

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) señaló indispensable y obligatorio que prevalezca la accesibilidad en las vías de comunicación y se garanticen condiciones reales de seguridad para el tránsito y la operación de autotransporte de carga por el Gobierno Federal, ante los hechos violentos registrados en diversas carreteras de varios estados del país que representan riesgo para quienes transitan y laboran en dichas vías.

Derivado de los bloqueos y la quema de vehículos en carreteras de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y otros estados, la Canacar expresó su preocupación ante estos hechos de violencia. La institución reconoció las acciones implementadas por el Gobierno Federal para combatir la delincuencia organizada, sin embargo, indicó que es necesario contar con seguridad real para los trabajadores que laboran en dichos caminos.

Además, recordó la importancia del eje operativo del autotransporte de carga como una actividad estratégica que garantiza el abasto continuo de alimentos, medicamentos, combustibles, insumos industriales y bienes esenciales en todo el territorio nacional. Por lo que, cualquier interrupción prologada impactará de manera directa tanto en la economía como en la vida diaria de millones de personas.

TE RECOMENDAMOS: Informó a través de su cuenta oficial en redes Aeropuerto Internacional Benito Juárez reporta operaciones normales tras ola de violencia en estados

De igual forma la Cámara hizo un llamado a las y los operadores del autotransporte de carga a priorizar su integridad física, resguardarse en zonas seguras o retornar a sus patios de operación hasta que la situación se normalice y existan condiciones adecuadas para la circulación.

Para ello, exhortó a los trabajadores a realizar los reportes correspondientes ante la Cámara, a fin de llevar a cabo el debido registro y la canalización pertinente ante la Guardia Nacional.

Finalmente, reiteró su compromiso para brindar apoyo ante cualquier afectación, incidente o situación de riesgo que involucre al personal operativo o a las unidades de transporte, además de pronunciar su solidaridad con las personas y familias afectadas por dichos acontecimientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR