Cancelan vuelos a Jalisco Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris y AirCanada

Aerolíneas en México informaron que, derivado de la situación de emergencia que se registró en México por diversos bloqueos iniciados en Jalisco y otros estados, se cancelaron algunos vuelos desde y hacia esta entidad, por lo que se pidió verificar el estatus de los viajes programados.

En redes sociales, la aerolínea Aeroméxico pidió a sus usuarios anticipar su llegada a los aeropuertos, sin dar más detalles.

Sin embargo, minutos después usuarios informaron que vuelos de esta línea ya mostraban el estatus de “cancelados”. Ante esto, Aeroméxico pidió consultar el estatus de sus viajes y conocer sus políticas de flexibilidad.

#AeroméxicoInforma:

Debido a bloqueos en las vialidades en diversos puntos de Jalisco, te recomendamos anticipar tu llegada para evitar contratiempos. https://t.co/Q1mWVJpSLH — Aeroméxico (@Aeromexico) February 22, 2026

En el mismo sentido, la aerolínea VivaAerobus informó que se cancelaron vuelos desde Puerto Vallarta con destino a Monterrey y Toluca, aunque informó que podrían seguirse ajustando los viajes programados para este domingo, frente a la situación de emergencia.

#VivaInforma #Aeropuerto #PuertoVallarta #PVR



Consulta información adicional relacionada a nuestra política de flexibilidad desde el siguiente enlace: https://t.co/LyVJPgfafH



Entérate en tiempo real del estatus de tu vuelo dando clic aquí 👉 https://t.co/XYD0VXN859 pic.twitter.com/nMj96U2cXc — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) February 22, 2026

También, la aerolínea Volaris informó que todas las operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Vallarta se encuentran canceladas a lo largo de este domingo.

#Volarisinforma ⚠️ Nuestras operaciones de hoy desde y hacia el #AeropuertoInternacionaldeVallarta están canceladas. Mantente al pendiente de tu correo electrónico donde recibirás opciones para autogestión. https://t.co/MXtsX3n7wM — Volaris (@viajaVolaris) February 22, 2026

Mientras que la aerolínea AirCanada informó que, de igual forma, suspende operaciones en el Aeropuerto Internacional de Vallarta, debido a la misma situación de emergencia.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) destacó que “algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos, con base a sus protocolos internos”.

Sin embargo, enfatizó que los aeropuertos continúan operando con normalidad.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, derivado de los hechos registrados esta mañana en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus… pic.twitter.com/3CYvZzDPzS — AFAC (@AFAC_mx) February 22, 2026

En el mismo sentido informó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual destacó que opera con normalidad, si bien urgió a sus usuarios a consultar el estatus de sus vuelos.

El AICM opera con normalidad. Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)



#AICMInforma



El AICM opera con normalidad.

Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) February 22, 2026

Viajes terrestres también se ven afectados

Al igual que las aerolíneas, empresas de viajes terrestres informaron afectaciones en el servicio en algunos tramos carreteros del país, ante los bloqueos de este domingo.

ETN informó que “el servicio se encuentra temporalmente suspendido”, de forma que, incluso, en algunos tramos el cierre es total.

🚨 A todos nuestros pasajeros 🚨 pic.twitter.com/GGP25EBujt — ETN Turistar Lujo (@ETNTURISTAR) February 22, 2026

Por lo anterior, pidió mantenerse pendiente del estado de su viaje y de las recomendaciones de las autoridades.

También Estrella Roja informó que suspendió operaciones en su totalidad hasta nuevo aviso.

🚨 Aviso Importante a Nuestros Usuarios 🚨



En Estrella Roja, la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es siempre nuestra prioridad.



Por esta razón, informamos que detendremos temporalmente operaciones en todos nuestros servicios hasta nuevo aviso. — Estrella Roja (@estrellarojapue) February 22, 2026

Sabemos que esta medida puede generar inconvenientes, pero responde únicamente al compromiso que tenemos con el bienestar de todos. En cuanto existan las condiciones para reanudar el servicio, lo comunicaremos oportunamente a través de este mismo medio y nuestros canales oficiales Estrella Roja



