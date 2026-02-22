Cancelan vuelos a Jalisco Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris y AirCanada

Aerolíneas en México informaron que, derivado de la situación de emergencia que se registró en México por diversos bloqueos iniciados en Jalisco y otros estados, se cancelaron algunos vuelos desde y hacia esta entidad, por lo que se pidió verificar el estatus de los viajes programados.
En redes sociales, la aerolínea Aeroméxico pidió a sus usuarios anticipar su llegada a los aeropuertos, sin dar más detalles.
Sin embargo, minutos después usuarios informaron que vuelos de esta línea ya mostraban el estatus de “cancelados”. Ante esto, Aeroméxico pidió consultar el estatus de sus viajes y conocer sus políticas de flexibilidad.
Aeropuerto Internacional Benito Juárez reporta operaciones normales tras ola de violencia en estados
En el mismo sentido, la aerolínea VivaAerobus informó que se cancelaron vuelos desde Puerto Vallarta con destino a Monterrey y Toluca, aunque informó que podrían seguirse ajustando los viajes programados para este domingo, frente a la situación de emergencia.
También, la aerolínea Volaris informó que todas las operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Vallarta se encuentran canceladas a lo largo de este domingo.
Mientras que la aerolínea AirCanada informó que, de igual forma, suspende operaciones en el Aeropuerto Internacional de Vallarta, debido a la misma situación de emergencia.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) destacó que “algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos, con base a sus protocolos internos”.
Sin embargo, enfatizó que los aeropuertos continúan operando con normalidad.
En el mismo sentido informó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual destacó que opera con normalidad, si bien urgió a sus usuarios a consultar el estatus de sus vuelos.
El AICM opera con normalidad. Recomendamos a las personas que tengan un viaje programado estos días mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de su vueloAeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
Viajes terrestres también se ven afectados
Al igual que las aerolíneas, empresas de viajes terrestres informaron afectaciones en el servicio en algunos tramos carreteros del país, ante los bloqueos de este domingo.
ETN informó que “el servicio se encuentra temporalmente suspendido”, de forma que, incluso, en algunos tramos el cierre es total.
Por lo anterior, pidió mantenerse pendiente del estado de su viaje y de las recomendaciones de las autoridades.
También Estrella Roja informó que suspendió operaciones en su totalidad hasta nuevo aviso.
Sabemos que esta medida puede generar inconvenientes, pero responde únicamente al compromiso que tenemos con el bienestar de todos. En cuanto existan las condiciones para reanudar el servicio, lo comunicaremos oportunamente a través de este mismo medio y nuestros canales oficialesEstrella Roja
