Citi se alista para vender parte de su participación en Banamex a Televisa, Sura y otros, según Bloomberg

Citi se alista para vender otra porción de su participación en Banamex, según Bloomberg.

Citigroup está considerando vender un 24 por ciento de su participación en Banamex a otros inversionistas nacionales e internacionales, de acuerdo con un reporte de la agencia Bloomberg.

En un artículo, Bloomberg informó que, según fuentes anónimas, está cerca de cerrar un acuerdo para vender un 24 por ciento adicional de su participación en Banamex, lo que ocurre después de que el año pasado vendiera 25 por ciento a una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo.

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, la venta de este 24 por ciento se repartiría en participaciones inferiores al cinco por ciento, y entre los compradores estarían empresas de distintos ramos y nacionalidades.

Entre ellos, según el reporte, están los codirectores ejecutivos de Grupo Televisa SAB, Alfonso de Angoitía y Bernardo Gómez; el brasileño Banco BTG Pactual, Afore Sura, Blackstone Inc., General Atlantic, entre otros.

Citigroup Inc. está cerca de cerrar acuerdos para vender un 24% adicional de su banco minorista en México a más de una docena de inversionistas dispuestos a apostar por el negocio mientras el multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo asume el control Bloomberg



Sin embargo, de acuerdo con el mismo reporte de Bloomberg, ninguno de los posibles compradores ha emitido comentarios al respecto.

De acuerdo con el medio especializado, este movimiento sería parte de un esfuerzo de Citigroup por “reducir su exposición al negocio minorista en México, llamado Grupo Financiero Banamex”.

Además de la citada venta a Chico Pardo, el banco de Wall Street también ha estado evaluando una oferta pública inicial para Banamex, lo cual, según Bloomberg, sería parte de “un plan para salir por completo del negocio”.

Citigroup ha estado cerrando o vendiendo sus divisiones minoristas en todo el mundo en un intento por simplificar el banco, aunque planea mantener una unidad de banca corporativa y corretaje en México Bloomberg



De acuerdo con la agencia Reuters, Citigroup declinó hacer comentarios sobre el reporte de Bloomberg, por lo que se espera que la conclusión de este acuerdo solo se dé a conocer hasta que se concrete.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am