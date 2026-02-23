PIB alcanza los 36.3 billones de pesos corrientes en el cuarto trimestre de 2025

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los 36 billones 309 mil 928 millones de pesos corrientes lo que significó un incremento de 4.6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024; mientras que a precios básicos alcanzó los 34 billones 021 mil 786 millones de pesos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Este resultado se debió a los aumentos de 1.8 por ciento del PIB real y de 2.7 por ciento del Índice de Precios Implícitos (IPI)”, añadió el indicador del PIB trimestral.

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto #PIB nominal, a precios de mercado, se situó en 36,309,928 millones de pesos corrientes (36.310 billones de pesos) y representó un incremento anual de 4.6%.



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/hCazb43PqW



📊… pic.twitter.com/kADY4P4DYb — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 23, 2026

De acuerdo con las cifras del Instituto de Estadística, en el trimestre de referencia, las actividades primarias o las agropecuarias generaron 1 billón 542 mil 557 millones de pesos corrientes, monto que significó 4.5 por ciento del PIB nominal en valores básicos.

Sobre las actividades secundarias o industriales, el PIB nominal se ubicó en 10 billones 827 mil 969 millones de pesos corrientes y representó 31.8 por ciento del PIB en valores básicos.

“Por componente, el PIB nominal de Minería fue de 990 mil 013 millones de pesos, que equivale a 2.9 por ciento del PIB; el de Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final se ubicó en 505 mil 624 millones de pesos o (1.5 por ciento del PIB); el de Construcción registró 2 billones 433 mil 036 millones de pesos (7.1 por ciento del PIB) y el de Industrias manufactureras sumó 6 billones 899 mil 296 millones de pesos que representó 20.3 por ciento del PIB en valores básicos, en el cuarto trimestre de 2025”, añadió.

En el último trimestre de 2025, el PIB nominal de la actividades terciarias se conformó por el de Comercio al por menor que sumó 3 billones 634 mil 214 millones de pesos y que contribuyó con el 10.7 por ciento del PIB a valores básicos; Comercio al por mayor se ubicó en 3 billones 236 mil 287 millones de pesos con una participación de 9.5 por ciento; Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles de 3 billones 088 mil 103 millones de pesos y el de Transportes, correos, y almacenamiento fue de 2 billones 781 mil 076 millones de pesos y equivale el 8.2 por ciento del PIB.

“Los sectores restantes de las actividades terciarias sumaron un PIB de 8 billones 911 mil 581 millones de pesos corrientes, 26.2 por ciento del PIB a precios básicos del trimestre en cuestión”, puntualizó el Inegi.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR