Yucatán será sede del Congreso Mundial de Brahman 2026

Joaquín Díaz Mena anunció en la CDMX que Mérida será sede del Congreso Mundial de Brahman 2026.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció que el Congreso Mundial de Brahman 2026, considerado el encuentro más importante a nivel internacional para esta raza bovina, se llevará a cabo en Mérida.

Se trata de un evento con más de 40 años de trayectoria que reúne a los principales creadores, productores e investigadores del sector ganadero.

El encuentro reunirá en Yucatán a entre cuatro y cinco mil productores y especialistas del sector ganadero. ı Foto: Especial

Durante la presentación realizada en la representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, el mandatario informó que el congreso convocará a entre cuatro mil y cinco mil participantes provenientes de países como Brasil, Australia, Sudáfrica, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Honduras y Panamá, entre otros.

Destacó que la presencia de productores de diversas regiones del mundo fortalecerá el intercambio técnico y comercial, además de consolidar a Yucatán como un referente en genética, sanidad, sostenibilidad y modernización del sector pecuario.

El gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que el congreso posicionará a Yucatán como referente mundial en genética bovina. ı Foto: Gobierno Yucatán

El gobernador subrayó que esta será la tercera ocasión en que el congreso se realiza en México y la segunda en Mérida, luego de que hace 22 años la capital yucateca fuera anfitriona del evento.

Del 10 al 15 de noviembre, el programa contempla conferencias magistrales, exposiciones de ejemplares con alto valor genético, subastas, talleres prácticos, mesas redondas y recorridos técnicos por ranchos y centros de investigación.

El Congreso Mundial de Brahman fortalecerá la proyección internacional de Mérida como polo pecuario. ı Foto: Cortesía World Brahman Congress

Asimismo, se presentarán avances en genética, alimentación, sanidad animal y nuevas tecnologías aplicadas al sector ganadero.

