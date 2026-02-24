Femsa, con más de 200 incidentes en sus tiendas

Tras los hechos de violencia que se vivieron el domingo en algunas entidades del país, Fomento Económico Mexicano (Femsa) reportó que se registraron más de 200 incidentes en sus tiendas y estaciones, pero que no hubo ningún cliente lesionado y que las afectaciones a sus colaboradores ya se atiende; por su parte, algunos bancos indicaron que algunas sucursales bancarias operarán en la normalidad este martes.
Banamex señaló que reabrirá todas las sucursales bancarias de Jalisco, Michoacán, y de los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta en Nayarit, y retomarán sus servicios en un horario de 09:00 horas a 16:00 horas.
Por su parte, BBVA México destacó que abrirá todas las sucursales que ayer se mantuvieron cerradas, a excepción de las ubicadas en Michoacán: Tepalcatepec, Nueva Italia, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Jiquilpan, Huetamo y Zinapecuaro.
Santander publicó en sus redes sociales que los bancos de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit operarán normalmente a partir de hoy; de igual forma, Bx+ regresará a sus actividades en León, Guanajuato; Puerto Vallarta y Ajijic en Jalisco; asimismo, HSBC restableció sus sucursales de Jalisco, Michoacán y Nayarit, sólo la oficina de El Grullo, Jalisco continuará cerrada.