Ven positivo para T-MEC el adiós a los “abrazos”

La muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), mostró el compromiso del Gobierno federal con la seguridad y se une a la lista de acciones que han sido bien recibidas por el gobierno de Donald Trump, e incluso el uso de la inteligencia estadounidense para la operación y el abandono de la política de “abrazos, no balazos”, podrían ayudar en las próximas negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque no se descarta la imposición de más tarifas, indicó en un reporte UBS Global Research.

“El hecho de que inteligencia estadounidense pudiera haber sido utilizada en la operación resalta una mayor cooperación en materia de seguridad entre ambos países y subraya además el abandono, por parte de la presidenta Sheinbaum, de la política de su predecesor de ‘abrazos, no balazos’ en el trato con los cárteles. Esta mayor disposición a enfrentar directamente el narcotráfico podría ser un factor positivo para México en las próximas negociaciones del T-MEC”, indicaron Rafael De La Fuente, Andrea Casaverde, Abigail Watt y Roque Montero en el reporte “El fin de los aranceles de la IEEPA y la muerte de El Mencho con vista a la revisión del T-MEC”.

El Tip: expertos señalan que pese a que es difícil determinar las consecuencias de la muerte de El Mencho, sí se anticipa un vacío de poder en el grupo criminal.

En la revisión del tratado que se hará en junio, EU buscará lograr diversos objetivos comerciales y no comerciales; mientras que México apostará a que el acuerdo se mantenga/respete, que el país emerja como socio preferencial y se traduciría en tener excepciones en los aranceles impuestos bajo la sección 232 de seguridad nacional, en especial del sector automotriz, de línea blanca y en los aranceles de la sección 301, cuando finalicen los de la 122.

Los objetivos del gobierno estadounidense serán reindustrializar al país, reducir sus déficits comerciales, así como disminuir la dependencia de China, abordará “una agenda amplia” que incluya reglas de origen más estrictas, armonización de aranceles, incremento de estándares laborales y de salarios en la industria manufacturera, fortalecimiento de los mecanismos de solución de controversias y tener acceso al mercado energético de México.

“Sin embargo, también podría querer perseguir objetivos no comerciales durante las negociaciones del T-MEC, vinculando avances en migración, drogas, seguridad y defensa a la renegociación del acuerdo”, sostiene el reporte de UBS.

Asimismo, añadieron que el T-MEC continúa protegiendo las exportaciones de México hacia Estados Unidos, en especial de los aranceles globales de la sección 122 que impuso recientemente el presidente Trump tras la eliminación de los gravámenes amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ya cruzaban la frontera amparadas en el T-MEC, y el resto pagaba un arancel de 25 por ciento (tarifas IEEPA), pero con su eliminación y la creación del nuevo arancel global de 15 por ciento, se tendrá un impacto limitado, “una reducción de 1.5 puntos porcentuales en el arancel nominal de México” y una reducción en su arancel efectivo de alrededor de 0.3 puntos porcentuales.

Pero lo que podría complicar la situación para México es que EU imponga más tarifas; es decir, luego de que las tarifas bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 reemplazaron a los IEEPA, estos sólo tendrán una duración de 150 días, y existe la posibilidad de que Trump los sustituya por otros que se amparen en la sección 301 de la Ley de Comercio, la cual permite iniciar investigaciones y responder a prácticas comerciales desleales de otras naciones.