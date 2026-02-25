Vuelos afectados en Guadalajara se normalizan

La aerolínea low coast informó desde el 22 de febrero que sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto de Puerto Vallarta serían canceladas.

Dos días después de los acontecimientos violentos en algunas entidades del país, aeropuertos y aerolíneas continuaron normalizando sus operaciones en Guadalajara y Puerto Vallarta con el objetivo de atender y apoyar a usuarios afectados, como es el caso de Volaris.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que ambas terminales ya operan entre 95 y 96 por ciento de manera activa, el Aeropuerto de Guadalajara reportó 11 cancelaciones y 11 demoras programadas; mientras que el de Puerto Vallarta sólo tiene cuatro cancelaciones programadas.

“Es importante destacar que los vuelos que actualmente se encuentran cancelados forman parte del proceso de reactivación de itinerarios; de manera que todas las aerolíneas ya operan con normalidad, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones”, agregó.

Asimismo, GAP destacó que los edificios terminales, áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con eficiencia y garantizan que los servicios y la atención al pasajero sea continua, y sostuvo que, “reafirma su compromiso con la seguridad y la excelencia operativa, manteniendo el bienestar de sus pasajeros como eje central de todas sus acciones”.

Por su parte, Volaris informó que desde la tarde del 23 de febrero retomó la totalidad de sus vuelos desde y hacia Guadalajara y Puerto Vallarta, luego de suspender sus operaciones el 22 de febrero en Jalisco.

La aerolínea señaló que mantiene apoyo a los pasajeros cuyos itinerarios resultaron afectados y reiteró que continuará informando cualquier actualización a través de sus canales oficiales. Además, agradeció la comprensión y paciencia de sus clientes ante las afectaciones ocasionadas por circunstancias externas a la compañía.

Finalmente, GAP subrayó que las instalaciones de ambos aeropuertos se mantienen como espacios seguros para personas usuarias, pasajeros, colaboradores y cuentan con vigilancia reforzada por parte de la Guardia Nacional (GN) quienes “han mantenido el refuerzo preventivo de sus elementos de seguridad”, mientras que las áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con normalidad.