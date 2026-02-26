Profeco refuerza compromiso en su nueva etapa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que fortalecerá la vigilancia de precios, con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, frente a un contexto de transformación en el mercado y nuevos desafíos en las relaciones de consumo.

Durante la conmemoración de su 50 aniversario, Profeco, encargada de la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras recibió una placa en reconocimiento de su trayectoria.

Te invitamos a seguir la transmisión en vivo desde el Complejo Cultural Los Pinos, con motivo de la develación de placa conmemorativa por el 50 Aniversario de la Procuraduría Federal del Consumidor.https://t.co/jYcP5lHC6B — Profeco (@Profeco) February 26, 2026

En su discurso, el procurador César Iván Escalante Ruiz rescató el ejercicio del organismo “no es únicamente un objeto conmemorativo, es la huella de medio siglo de trabajo, de compromiso institucional y, sobre todo, de confianza construida por millones de personas consumidoras.”

Asimismo, señaló los principales avances alcanzados en cinco décadas, entre ellos la verificación de precios, pesas y medidas; la supervisión de la calidad de productos; la creación de la Revista del Consumidor y del Teléfono del Consumidor; la instalación de oficinas de defensa en todo el país; la implementación de conciliaciones gratuitas y el desarrollo de plataformas digitales.

“A cinco décadas de su creación, la dependencia ha conciliado millones de quejas y recuperado miles de millones de pesos en favor de las familias mexicanas, además de adaptarse a nuevos retos como el comercio electrónico y el entorno digital”, señaló el titular.

Tras la promulgación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, México se convirtió en el primer país de América Latina en contar con una institución especializada en la defensa de los consumidores, por lo que actualmente cuenta con 38 oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

“Desde entonces nuestra institución ha tenido un doble propósito: la promoción activa de los derechos de las personas consumidoras. No se trata solo de reaccionar cuando algo sale mal, sino de empoderar, informar y educar”, afirmó el titular de la Profeco.

Finalmente, señaló que durante esta nueva etapa apostarán por fortalecer la educación para el consumo y la formación financiera de niñas y niños, con el objetivo de inculcar desde temprana edad la importancia de tomar decisiones informadas y responsables al adquirir bienes y servicios, especialmente en un entorno cada vez más digital.

